Florin Cîțu își arată stofa de politician și provoacă PSD și USR: 'Eu am arătat că sunt responsabil, am venit cu un alt premier'

Florin Cîțu cere celor de la USR și PSD să dea dovadă de responsabilitate, așa cum și el a demonstrat, când l-a propus pe Nicolae Ciucă premier. Cîțu a precizat și de ce nu a negociat cu Marcel Ciolacu, deși este șeful PNL. Totodată, liderul liberal a precizat că nu va face parte din cabinetul lui Ciucă și că nu se va repeta episodul dinte ele și Ludovic Orban, când unul era premier, iar altul președintele formațiunii.

”Este o opinie, nu am văzut-o (n.r. despre Dan Motreanu). Dacă vor fi discuții cu USR, voi fi acolo. Marcel Ciolacu a spus că nu vrea să discute cu Florin Cîțu. Când cineva îți închide ușa în nas... Acum avem momentul să arătăm că suntem responsabili, și cei de la PSD, și cei de la USR, să arate că sunt responsabili. Eu am arătat că sunt responsabil, am venit cu un alt premier.

Aici nu e vorba de negociere, e vorba despre o soluție. Am înțeles mesajul celor două partide, USR și PSD, care au votat o moțiune pe persoană fizică.

În acest cabinet, în niciun caz (n.r. dacă va fi ministru). Avem mult de muncă la partid. Mă concentrez pentru a avea majoritatea necesară pentru a trece acest guvern. Avem măsuri, în programul de guvernare, pe care le susțin și cei de la USR.

Nu se pune problema, este propunerea mea (n.r. dacă va intra în coliziune cu noul premier). Eu l-am propus pe Nicolae Ciucă, nu cred că va fi vreo problemă. Dacă e armistițiu, poate va fi până în februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Să trecem acest guvern cu majoritate largă, să nu mai vorbim despre politică. Marcel Ciolacu a spus să lăsăm politica deoparte, hai, să nu mai fie doar cuvinte, să fie și fapte.

PSD m-a dat jos, împreună cu USR. PNL are un mesaj foarte clar: vrem să implementăm liberalismul în România”, a spus Florin Cîțu.