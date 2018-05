Florin Iordache pune tunurile pe liderul PNL: 'Demersul lui Orban, ruşinos. PSD are forța organizatorică pentru un miting'

Deputatul PSD Florin Iordache consideră că plângerea penală depusă de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă este "un demers ruşinos, în afara jocului politic şi împotriva oricărei logici juridice".

"Un demers ruşinos, în afara jocului politic. Eu înţeleg Putere şi Opoziţie atunci când vii cu soluţii şi cu alte propuneri. (...) Demersul liderului PNL îl consider ruşinos şi pentru faptul că, neavând soluţii şi neavând nişte propuneri concrete ca alternativă la soluţiile de guvernare, încearcă să introducă în bătălia politică şi acest demers, care nu are nimic cu normalitatea. Este împotriva oricărei logici juridice. E făcut practic pentru a da bine în faţa preşedintelui Iohannis, care i-a cerut în nenumărate rânduri demisia doamnei prim-ministru şi în aceste condiţii s-a iniţiat şi acest demers al preşedintelui PNL", a declarat luni, într-o emisiune la RFI , deputatul PSD Florin Iordache.Întrebat ce efecte juridice ar putea să aibă această plângere penală, el a răspuns că "niciunul"."De aceea v-am şi spus că e în afara logicii juridice şi fără niciun fel de consecinţă - decât mediatică -, dar şi această consecinţă mediatică îi aduce, cred eu, deservicii domnului Orban. Spun asta datorită faptului că în prerogativele pe care le are prim-ministrul este şi aceea de politică externă şi tot acest demers este de o consultare reală dacă se va muta sau nu Ambasada României (de la Tel Aviv la Ierusalim - n.r.), dar până să ajungem acolo trebuie făcută o consultare cu toţi factorii interesaţi în această problemă", a punctat Iordache.

De asemenea, întrebat dacă ar fi fost mai bine ca mai întâi să aibă loc o consultare cu preşedintele Iohannis şi apoi să iasă Guvernul cu acel memorandum, deputatul social-democrat a susţinut că tocmai de aceea s-a demarat procedura de consultare a tuturor celor interesaţi.



"Tocmai că în acel memorandum, care înţeleg că este secret, am înţeles de la domnul ministru Meleşcanu că s-a demarat această procedură de consultare a tuturor celor interesaţi din punct de vedere politic, al siguranţei, al tuturor care vor fi implicaţi în acest demers şi, fără îndoială, am înţeles că în acest demers este implicată şi Preşedinţia. Până nu avem un material care să spună ce costuri pozitive şi negative, ce avantaj avem din această posibilă relocare a Ambasadei noastre de la Tel Aviv la Ierusalim, despre ce discutăm? Toţi cei interesaţi - de la preşedintele României, prim-ministru, Parlament - trebuie să aibă un document de lucru asupra căruia ar trebui să se pronunţe", a afirmat Iordache.



În context, el a adăugat că premierul Viorica Dăncilă nu poate fi "în niciun caz" suspendată din funcţie.



"În niciun caz. În Constituţie se spune foarte clar când poate fi suspendat sau când nu poate fi suspendat, de cine ş.a.m.d. Repet, este un demers care arată limitele la care a ajuns domnul Orban, în condiţiile în care nu aşa ar trebui desfăşurată o bătălie politică. O bătălie politică înseamnă idei, contraargumente, înseamnă alte soluţii la soluţiile pe care ţi le propun cei din partidele de la guvernare. Nu cred că trebuie să introducem Parchetul într-o dispută politică. A introduce Parchetul într-o dispută politică este undeva la limita bătăliei politice", a declarat Iordache.



Cât priveşte posibilitatea organizării unui miting pentru susţinerea premierului Dăncilă, parlamentarul a afirmat că PSD are "forţă organizatorică" în problemele importante.



"Nu ştiu, PSD poate organiza un miting. Noi eram pregătiţi să organizăm un miting pentru modificarea Constituţiei, acela de familie tradiţională, dar datorită faptului că preşedintele Iohannis nu a promulgat Legea referendumului încă nu ştim, dar PSD are forţă organizatorică în problemele importante, iar aceasta privind susţinerea premierului Dăncilă este o problemă importantă. Practic, nu o susţinem numai pe doamna Dăncilă, susţinem Guvernul în ansamblul său şi o continuitate a lucrurilor bune care s-au întâmplat în România", a precizat Florin Iordache.



Referitor la o posibilă acţiune a social-democraţilor de suspendare a preşedintelui Iohannis, el a spus că este necesară o mai bună colaborare decât un "război" fără o anumită finalitate. "Nu cred, pentru că am da un semnal de instabilitate. Eu cred că, în acest moment, toate forţele implicate - de la preşedinte, Guvern, Parlament - ar trebui să conlucreze şi să lăsăm la o parte modul în care se poziţionează unii sau alţii. Fiecare are nişte atribuţii foarte clar stabilite în Constituţie şi cred eu că pentru beneficiul României o mai bună colaborare este necesară decât un război fără o anumită finalitate", a subliniat Iordache.