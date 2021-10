Florin Niţă după victoria cu Armenia: Băieţii şi-au dat viaţa pe teren, am reuşit să marcăm destul de repede şi să ţinem de rezultat

Florin Niţă a declarat luni seara, după meciul cu Armenia, scor 1-0, că el şi colegii săi au respectat tot ce le-a cerut selecţionerul şi că întreaga echipă şi tot staful merită felicitări. El este de părere că Stadionul Steaua le va purta noroc tricolorilor.

“Băieţii şi-au dat viaţa pe teren, am reuşit să marcăm destul de repede şi să ţinem de rezultat. Trebuie felicitaţi toţi jucători şi tot staful. Mulţumim suporterilor, au fost minunaţi. Am fost echipă, am respectat tot ce ni s-a spus în vestiar. Suporterii s-au ridicat la aşteptările tuturor şi aceest stadion cred că o să ne poarte noroc. Ne bucurăm foarte mult că am venit să jucăm aici. Urmează două finale pe care trebuie să le tratăm cum am tratat şi acest meci şi sper să mergem mai departe pentru că România merită să meargă la un Campionat Mondial”, a spus Niţă la Digi Sport.

Echipa naţională a României a revenit după mai mult de 12 ani pe Stadionul Steaua şi a învins, luni, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Armeniei, în etapa a VIII-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii urcă pe locul 2 în clasamentul grupei şi sunt favoriţi pentru a ajunge la baraj.

A marcat Mitriţă, în minutul 26.