Florinel Coman, pentru FRF TV: 'Faptul că nu am jucat prima dată la FCSB m-a ambiționat foarte mult'

Florinel Coman (21 de ani), fotbalistul echipei FCSB, convocat la echipa națională de seniori a României pentru meciurile cu Suedia și Spania, din preliminariile EURO 2020, a explicat că lipsa de meciuri de la începutul carierei sale la echipa bucureșteană l-a ambiționat foarte mult, anunță MEDIAFAX.

Sosit în 2017 la FCSB, de la FC Viitorul, Coman s-a adaptat mai greu la noile cerințe, însă, spune el, antrenamentele suplimentare l-au ajutat foarte mult.

"Faptul că nu am jucat prima dată când am venit la Steaua (n.r. - FCSB) m-a ambiționat foarte mult. Erau meciuri în care nici măcar nu intram, așa că m-am ambiționat, am făcut antrenamente suplimentare și mi-am așteptat rândul", a declarat Coman, pentru FRF TV.

De asemenea, extrema stângă de la FCSB a dezvăluit care a fost cel mai important sfat primit de la Gheorghe Hagi, în perioada 2011-2017, când a evoluat la academia acestuia și, ulterior, la echipa de seniori- FC Viitorul: "Să muncesc foarte mult la antrenament pentru că, la felul cum te antrenezi, așa joci".

Convocat în premieră la naționala de seniori, în luna octombrie, Coman a fost titular cu Insulele Feroe, scor 3-0, însă nu a jucat niciun minut în remiza obținută contra Norvegiei, scor 1-1: "Era tensiune foarte mare pe bancă, mai ales că atunci conduceam cu 1-0. Sincer, chiar nu am fost nicio secundă supărat pentru că nu am intrat. Mă gândeam doar să se termine 1-0 și să câștigăm acel meci", a mai spus jucătorul de la FCSB.

În ultimele două meciuri din grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, România va întâlni Suedia, vineri, de la ora 21:45, la Bucureşti, pe Arena Naţională, şi Spania, luni, de la ora 21:45, la Madrid, pe Wanda Metropolitano.

Înaintea ultimelor două partide din grupă, Spania şi-a asigurat prezenţa la turneul final, însă bătălia pentru locul secund se va da între Suedia şi România. Pentru a fi siguri de calificare, tricolorii trebuie să învingă echipa nordică şi să obţină cel puţin o remiză cu Spania.