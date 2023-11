Florinel Coman: Sper ca de etapa viitoare să ne trezim / Decât să termin pe locul 4 şi să bat Rapidul mai bine mă bat la campionat

Fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat duminică seară, după meciul cu FC Rapid, scor 1-2, că speră ca el şi colegii săi să îşi revină şi să nu se mai “trezească” foarte târziu la meciuri, ceea ce li s-a întâmplat şi împotriva rapidiştilor.

“Am avut ocazii, nu am reuşit să marcăm. Am intrat greu în meci. Ne-am trezit foarte târziu. Am avut şi un gol anulat care mi se pare la limită. Ocazii, dar nu reuşim să marcăm. Plus că intrăm greu în meci. Sper ca de etapa viitoare să ne trezim. Ne pare rău pentru suporteri, dar să ne creadă că şi noi facem sacrificii. Per total trebuie să fim o familie, să ne încurajăm şi să mergem să câştigăm. Aşa s-a întâmplat şi anul trecut şi până la urmă ne-am ridicat. Trebuie să ne ridicăm, să muncim. Decât să termin pe locul 4 şi să bat Rapidul mai bine mă bat la campionat” a spus Coman.

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FCSB, în etapa a 15-a din Superligă.