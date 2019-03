Fost ministru al Justiţiei, săgeţi către Toader, după interzicerea unor jurnalişti: 'A adăugat azi o pagină ruşinoasă la istoria infama a ministeriatului său'

Gestul ministrului Tudorel Toader de a retrage acreditările a doi jurnalişti (Ovidiu Oanţă de la Pro TV şi Ionela Arcanu de la Realitatea TV) este taxat de Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş. Deşi ea însăşi se arăta deseori iritată de întrebările jurnaliştilor când era ministru, Prună susţine că nu s-a gândit niciodată să facă un gest precum cel al lui Toader.

Citeşte şi: Pesticidele, otrava din fructele și legumele noastre. VEZI care au conținutul cel mai mare

"Ca ministru al Justiției, am vorbit și am răspuns deseori jurnaliștilor. Nu e mereu usor, pot fi insistenți, pot ridica probleme grave, pot pune întrebări incomode. Acesta e rolul lor, daca isi fac bine profesia. Jurnalismul bine facut nu e o discutie amabila si consensuala cand intervievezi politicieni. Aceasta e regula jocului, odată ce ți-ai asumat o funcție de responsabilitate publică. Nu mi-am pus problema nicio secundă, în nicio împrejurare, să anulez acreditarea unui jurnalist la Ministerul Justiției. Si am avut teme grave, discutii dificile.

Ministrul Tudorel Toader a adaugat azi o pagină importanta, rusinoasa, la istoria infama a ministeriatului sau, retrăgând abuziv acreditările jurnaliștilor Ovidiu Oanță și Ionela Arcanu. Este proba maximei ipocrizii din partea unui om care se pretinde campion al apărării drepturilor și libertăților fundamentale. În democrație, contează la fel de mult drepturile și libertățile celor care nu ne plac sau ne enervează, nu doar cele ale tovarășilor de drum politic.

Sa remarcam si obedienta, la cererea premierului, marele profesor cedeaza. E ierarhic si disciplinat. Ca altfel stergea el cu jurnalismul pe jos...", scrie Raluca Prună pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Migdalele, aliat în lupta cu una dintre cele mai întâlnite afecțiuni. De ce bine să le consumăm zilnic .