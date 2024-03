Fost ministru se destăinuie: 'Am simţit că Gabriel Resources a jucat pentru a câştiga pe bursă' / 'Au fost presiuni enorme'

Fostul ministru al Mediului, Korodi Attila, a declarat că pe baza legislaţiei de mediu, compania Gabriel Resources nu avea cum să câştige procesul Roșia Montana, dar că au fost presiuni foarte mari ca aceasta să fie lăsată să îşi desfăşoare activitatea fără să respecte legislaţia de medium, conform Agerpres.

„Eram permanent conştient şi eram sigur că pe legislaţia de mediu nu avea nicio şansă să câştige împotriva României, dar când e vorba e un arbitraj internaţional comercial acolo sunt aspecte care puteau influenţa o decizie şi am rămas plăcut surprins de decizia finală. Pentru că această companie şi pe mine, personal, m-a dat în judecată (...) imediat la sfârşitul primului meu mandat (de ministru al Mediului - n.r.), pe motiv că nu am aplicat legislaţia de mediu, suspendând evaluarea impactului asupra mediului din cauza unor probleme urbanistice şi am câştigat acel proces (...) Dar a fost o perioadă complicată în care, de foarte multe ori, au fost, pe ascuns sau public, cum a făcut preşedintele Băsescu la depunerea mea de jurământ pentru cel de-al doilea mandat de ministrul al Mediului, au fost presiuni enorme să lăsăm această companie să desfăşoare activitatea fără să respecte legislaţia de mediu, care tocmai a fost construită ca să aibă grijă de siguranţa publică şi de viaţa oamenilor şi a mediului înconjurător", a declarat sâmbătă Korodi Attila.

Jocuri la bursă

Acesta a punctat faptul că a fost un opozant al proiectului Roşia Montană pentru că a ţinut cu legislaţia de mediu şi a văzut că statul român nu avea interesul să-şi construiască propria poziţie şi să-şi facă propriile studii, bazându-se, mult timp, pe ceea ce oferea compania.

Despre posibilitatea contestării verdictului de vineri, Korodi a spus că nu vrea să comenteze, dar crede că această companie nu mai are nicio şansă, exprimându-şi speranţa că nu vor fi mişcări care să influenţeze bursa.

"Câteodată am simţit că această companie a jucat foarte puternic şi pentru a câştiga pe bursă", a punctat Korodi.

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, anunţă că partidul va sesiza DNA şi autorităţile canadiene în cazul Roșia Montana "pentru manipularea bursei" de către premierul Marcel Ciolacu, spunând că exclusiv pe baza declarațiilor din România despre un posibil eșec al statului român, acţionarii au câştigat mai mult de 300 de milioane de dolari, conform Agerpres.

Premierul a respins, sâmbătă, acuzațiile.