Fost ofițer de poliție judiciară, trei neconcordanțe care RĂSTOARNĂ ancheta de la Caracal

Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciară, a declarat că rămân foarte multe întrebări legate de modul în care a acționat Gheorghe Dincă, ucigașul din Caracal, spunând că nu crede în teoria cadavrului ars în cazanul din curte și nu își explică de ce criminalul ar fi lăsat "urme" în parc.

"Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de argint au fost gasite netopite!!!!!!. Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura uriasa. Cand varul meu le-a identificat acestea erau doar "afumate" dar intregi", a scris Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, pe Facebook.

Întrebat de situația creată după confimarea ADN-ului Alexandrei, Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciară, a declarat, pentru MEDIAFAX, că sunt mai multe probleme care sunt nerezolvate:

-În opinia mea ADN-ul oaselor din cazan nu are legătură cu modalitatea de suprimare. Eu nu cred sub nici o formă că Dincă i-a incinerat cadavrul fetei în cazanul ăla.

-Rămâne și următoarea întrebare: de ce oasele sunt atât de fragmentate și de ce dinții sunt separați și desprinși din cavitatea buco- maxilo- facială?

- De ce criminalul nu a ars telefonul mobil, cartela și hainele în acel cazan, având în vedere că se vorbește de temperaturi care au dus la incinerarea unui corp uman. De ce să prefere să lase urme în parcul din oraș?

- Chiar în condițiile descrise privind măsurile luate de criminal pentru creșterea puterii de combustie, continui să am dubii foarte serioase că acest lucru s-a întâmplat.

Alexandru Cumpănașu, unchi al Alexandrei, spune că va solicita o expertiză internațională a rămășițelor identificate la Caracal. Unchiul Alexandrei, a declarat, vineri seară, că ADN-ul din oasele găsite de la domiciliul lui Gheorghe Dincă și analizate de INML este al fetei. Ministrul Justiției a anunțat familia.

Alexandra Măceșanu avea 15 ani și a fost sechestrată și violată de Gheorghe Dincă, cel care și-a și recunoscut faptele. Fata a fost ucisă după ce a fost prinsă de Dincă sunând la 112. Autoritățile au fost incapabile să găsească imobilul la timp. În cele din urmă, casa suspectului a fost găsită, dar poliția a mai așteptat 3 ore până să intre, pentru că era noapte.