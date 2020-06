Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a fost dat în URMĂRIRE INTERNAȚIONALĂ după condamnarea definitivă la 3 ani și 10 luni cu executare

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel București la trei ani și zece luni de închisoare cu executare a fost dat, vineri în urmărire internațională de autoritățile române.

Concret, poliția a primit de la Serviciul de Executări penale a Tribunalului București mandatul de arestare europeană emis pe numele acestuia după imposibilitatea executării mandatului de încarcerare emis de aceeași instanță în baza deciziei definitive a CAB.

Europol și Interpol intră pe fir

Concret, de la acest moment, serviciile polițieneți transnaționale precum Europol sau Interpol vor asiugura împreună cu ofițerii de Serviciului de Urmăriri al Poliției Române căutarea peste hotare a fostului cadrul SRI condamnat definitiv pentru trafic de influență, spălare de bani și folosirea de coumente falsificate drept probe în fața procurorilor militari.

Concret ofițerii vor transmite celor două servicii toate datele relevante ce ar putea duce la capturarea cât mai rapidă a fostului colonel de la SRI care nu a fost de găsit pe teritoriul României.

Curtea de Apel Bucureşti, a decis, joi, definitiv, condamnarea la trei ani şi zece luni de închisoare cu executare în penitenciar a fostului colonel SRI Daniel Dragomir, după ce a desfiinţat parțial prima decizie din dosar prin care acesta era achitat pentru toate faptele de corupţie.

Acum Curtea a stabilit că fostul colonel a comis faptele de trafic de influenţă dar şi pe cele de spălare de bani după ce a primit sute de mii de euro şi maşină de lux de la omul de afaceri libanez, Rami Ghaziri.

Soţia acestuia, Zoica Dragomir, şi ea fostă cadru al SRI şi implicată în afacerile soţului ei a primit doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare cu un termend e încercare de patru ani.

Decizia de joi este definitivă şi se execută de îndată.

Concret, după comunicarea ei Serviciului urmăriri din Poliţia Capitalei, ofiţerii vor pleca să îl caute pe fostul cadru SRI pentru continuarea proceduriloe de executare a deciziei şi de încarcerare a acestuia în penitenciar.

UPDATE - Adaugă minuta integrală a deciziei definitive a CAB

"Decizia penală nr. 533/A din data de 18.06.2020 - Cu majoritate, În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie ?i de către inculpa?ii DRAGOMIR DANIEL ?i DRAGOMIR MARINELA-ZOICA împotriva sentin?ei penale nr.3001 din data de 22 decembrie 2016 pronu?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală în dosarul nr.2283/3/2015.

Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i rejudecând în fond:

- Cu privire la inculpatul DRAGOMIR DANIEL: Face aplicarea art.5 cod penal ?i pe cale de consecin?ă: În temeiul art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.c din Codul de procedură penală achită pe inculpatul DRAGOMIR DANIEL pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art.12 alin.1 lit.b din legea nr.78/2000 cu aplic. art.5 cod penal.

În temeiul art.291 alin.1 din codul penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 ?i art.5 cod penal condamnă pe inculpatul DRAGOMIR DANIEL la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de trafic de influen?ă. În temeiul art.67 alin.1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c cod penal. În temeiul art.65 alin.1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelora?i drepturi, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.49 alin.1 lit.a teza întâi din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.5 cod penal condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. În temeiul art.67 alin.1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c cod penal. În temeiul art.65 alin.1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelora?i drepturi, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.52 alin.3 cod penal raportat la art.322 alin.1 cod penal cu aplic. art.35 alin.1 cod penal condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. În temeiul art.67 alin.1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c cod penal. În temeiul art.65 alin.1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelora?i drepturi, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b cod penal cu aplic. art.10 din Legea nr.187/2012 contope?te pedepsele anterior men?ionate, urmând ca inculpatul DRAGOMIR DANIEL să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 10 luni închisoare (o treime din pedepsele care nu se execută), în final inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani ?i 10 luni închisoare în regim de deten?ie.

În temeiul art.45 alin.3 lit.a cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei rezultante, conform art.68 alin.1 lit.c cod penal. În temeiul art.45 alin.5 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelora?i drepturi, pe durata executării pedepsei rezultante. În temeiul art.72 alin.1 cod penal deduce din pedeapsa rezultantă aplicată durata re?inerii ?i arestării preventive executate în cauză, de la data de 12 ianuarie 2015 la data de 23 iunie 2015 ?i respectiv de la data de 25 noiembrie 2016 la data de 22 decembrie 2016.

- Cu privire la inculpata DRAGOMIR MARINELA-ZOICA: Face aplicarea art.5 cod penal ?i pe cale de consecin?ă: În temeiul art.26 cod penal 1969 rap. la art.257 alin.1 cod penal 1969, cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.74 alin.2 ?i art.76 alin.1 lit.d cod penal 1969 ?i art.5 cod penal condamnă pe inculpata DRAGOMIR MARINELA-ZOICA la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la trafic de influen?ă. În temeiul art.12 din Legea nr.187/2012 raportat la art.71 cod penal 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de ar.64 alin.1 lit.a teza a II-a ?i lit.b cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat), ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.29 alin.1 lit.a teza întâi din Legea nr.656/2002 (în forma în vigoare anterior modificării aduse prin Legea nr.187/2012) cu aplic. art.74 alin.2, art.76 alin.1 lit.c cod penal 1969 ?i art.5 cod penal condamnă pe aceea?i inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. În temeiul art.12 din Legea nr.187/2012 raportat la art.71 cod penal 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de ar.64 alin.1 lit.a teza a II-a ?i lit.b cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat), ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.52 alin.3 cod penal raportat la art.322 alin.1 cod penal cu aplic. art.35 alin.1 cod penal condamnă pe aceea?i inculpată la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. În temeiul art.67 alin.1 cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pe o durată de 3 ani, care se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, potrivit art.68 alin.1 lit.b din Codul penal. În temeiul art.65 alin.1 cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelora?i drepturi, care se va executa dacă pedeapsa principală va deveni executabilă. În temeiul art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b cod penal cu aplic. art.10 din Legea nr.187/2012 contope?te pedepsele anterior men?ionate, urmând ca inculpata DRAGOMIR MARINELA-ZOICA să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 8 luni închisoare (o treime din pedepsele care nu se execută), în final inculpata având de executat pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 8 luni închisoare. În temeiul art.91 ?i art.92 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 8 luni închisoare, pe un termen de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În temeiul art.93 alin.1 din Codul penal, pe durata acestui termen, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În temeiul art.93 alin.2 lit.b din Codul penal, impune inculpatului să execute obliga?ia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art.93 alin.3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 90 zile, în cadrul S.P.G.C. – Serviciul Public de Gospodărire Comunală sau în cadrul Primăriei Pantelimon, astfel cum se va stabili de către consilierul de proba?iune. În temeiul art.91 alin.4 din Codul penal, atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art.96 din Codul penal, referitoare la cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În temeiul art.45 alin.1 cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pe o durată de 3 ani, care se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, potrivit art.68 alin.1 lit.b din Codul penal. În temeiul art.45 alin.5 cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelora?i drepturi, care se va executa dacă pedeapsa principală va deveni executabilă. În temeiul art.112 alin.1 lit.e cod penal confiscă de la fiecare dintre inculpa?ii DRAGOMIR DANIEL ?i DRAGOMIR MARINELA-ZOICA câte 1.015.176,66 lei. În temeiul art.274 alin.2 din codul de procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpa?i la plata sumei de 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat aferente fazei de urmărire penală ?i fazei de judecată în primă instan?ă. Înlătură men?iunea privind ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonan?a nr.37/P/2014 din data de 14.01.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie. În temeiul art.404 alin.4 lit.c din codul de procedură penală men?ine măsura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor DRAGOMIR DANIEL ?i DRAGOMIR MARINELA-ZOICA prin Ordonan?a nr.37/P/2014 din data de 14.01.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie pentru garantarea executării confiscării speciale ?i a cheltuielilor judiciare la care au fost obliga?i inculpa?ii. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. În temeiul art.275 alin.3 din codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente apelurilor admise rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin.6 din codul de procedură penală onorariile avoca?ilor din oficiu ai inculpa?ilor DRAGOMIR DANIEL ?i DRAGOMIR MARINELA-ZOICA în cuantum de 868 lei fiecare rămân în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 18 iunie 2020. Cu opinia separata a presedintelului completului, judecator Ghita Ciprian Alexandru, in sensul : * mentinerii solutiilor adoptate prin sentinţa penala nr. 3001/22.12.2016 pronunţata de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr. 2283/3/2015 in privinta : inculpatului Dragomir Daniel pentru infractiunea de trafic de influenta si pentru infractiunea de spalare de bani. inculpatei Dragomir Marinela Zoica pentru infractiunea de complicitate la trafic de influenta si pentru infractiunea de spalare de bani.

Document: Hotarâre 533/2020 18.06.2020", este minuta aşa cum se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată.