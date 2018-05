Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, trage un semnal de alarmă: 'Președintele Iohannis a confirmat dezastrul'

Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, comentează ieșirea președintelui Klaus Iohannis, care a acuzat PSD că „este incapabil să țină în ordine în finanţele publice”.

„Presedintele Iohannis a confirmat dezastrul care se profileaza in finantele publice pe seama nerealizarii veniturilor bugetare, dezastru despre care vorbesc de 2 ani de zile. Inca de pe vremea tehnocratilor, cand a inceput slabirea capacitatii administrative a ANAF, continuata de gasca lui Pablito!

Din pozitia sa, presedintele evita sa dea semnale alarmiste, face doar avertizari. Cam in al treisprezecelea ceas...

Eu, ca cetatean si contribuabil, o fac de peste doi ani de zile, fara nici o miza politica.

Chiar daca in aprilie au facut interventii la marii producatori sa scoata in avans produse accizabile, problema trendului scaderii veniturilor fiscale in raport de consumul crescut devine structurala. Iar veniturile din TVA, altadata un pilon al bugetului, scad continuu, chiar si atunci cand restrictioneaza rambursarea sumelor din TVA cuvenita agentilor economici.

Coaliția PSD-ALDE intră în forță pe modificarea Codurilor Penal, de Procedură Penală și Civil

Situatia veniturilor de natura fiscala se va deteriora daca guvernantii nu vor intari capacitatea administrativa a ANAF. Daca nu o vor face vor fi nevoiti, pe langa reducerea drastica a cheltuielilor publice, sa introduca noi taxe.

Asta daca Dragnea&co nu isi vor asuma iresponsabilitatea depasirii deficitului bugetar asumat.

Urmeaza odiseea pilonului II de pensii...

In acest timp, la sediul PSD, continua manipularea propagandistica cu mici si bere. Acesta le este nivelul!!!”, scrie Diaconu, pe Facebook.

Comisia Europeană le-a dat acordul: Se vinde un cunoscut gigant din România

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, luni seară, că bugetul este supus unor presiuni imense, iar execuţia bugetară arată că la niciun capitol veniturile nu au ajuns la nivelul programului de guvernare.

"22 la sută, atât este creşterea economică faţă de anul trecut. Această presiune trebuia antenuată printr-un efort consistent de creştere a veniturilor, a încasărilor. Aici lucrurile nu s-au întâmplat deloc aşa. Din contră, execuţia bugetară arată că practic la niciun capitol veniturile nu au ajuns la nivelul programului. Program nu impus de cineva, ci prezentat de Guvern. Deci nici măcar propriul program nu l-au îndeplinit. Asta arată ceva trist: PSD este incapabil să ţină ordine în finanţele publice, iar după trei premieri şi tot atâţia şefi la ANAF, cel mai vizibil efect este incertitudinea, lipsa de predictibilitate. În ansamblu, un comportament tot mai constisitor pentru contribuabilul român", a declarat preşedintele.



El a mai spus că Guvernul PSD nu reuşeşte în niciun chip să transforme creşterea economică în creşterea veniturilor.