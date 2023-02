Fostul guvernator al Deltei, avertisment teribil: Ucrainenii vor distruge Delta Dunării

Fostul guvernator al Deltei Dunării, Liviu Mihaiu, trage un semnal de alarmă și arată că transformarea canalului Bîstroe și dragarea pe brațul Chilia de către ucraineni va distruge complet Delta Dunării. Mihaiu face apel la Mircea Geoană să ridice problema la NATO și să se opună cu toate forțele.

”M-au sunat câțiva lideri politici din coaliția de la putere pe chestiunea Bistroe și a dragării de către ucrainieni a brațului Chilia. Și vă spun vouă ca să știți, transformarea brațului Chilia in canal navigabil -111 km plus - inseamnă moartea intregii Delte a Dunării. Comisarii noștri europeni se opun vehement in acest moment la Comisie. Min de Externe joacă balet, că, deh...

Singurul care are putere reală in cestiune este Mircea Geoană, sgradj NATO.

La care i-am indrumat pe toți. Cestiune, cu care, Geoană are acum posibilitatea să câștige președinția României din primul tur, nu-i așa, salvând Delta Dunării...

FOTO. 1991. Nava Rostock, răsturnată de către ucrainieni de a curmezișul canalului Sulina, intr-o acțiune de sabotaj, menită să transforme Sulina in canal nenavigabil iar Chilia, intr-unul navigabil intr-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat”, arată Liviu Mihaiu.