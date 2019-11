Fostul ministru al Sănătății a vorbit despre lipsa fondurilor: 'Se întâmplă de 10-15 ani. De aici şi până la a induce panică mi se pare foarte departe'

Fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, după anunţul premierului Ludovic Orban, că bugetul din sănătate este unul estimativ şi că foarte multe lucruri se reglează în trimestrul al IV-lea, nefiind motive pentru a induce panică în rândul populaţiei, relatează Mediafax.

"Se tot trag semnale de alarmă, dar aşa cum am tot spus, sistemul de sănătate are un buget estimativ, datorită faptului că nu se ştie câţi pacienţi vor fi în programe, nu se ştie câte molecule noi, câte tratamente noi vor intra. Sunt foarte multe lucruri care se reglează în trimestrul IV al fiecărui an. Şi asta se întâmplă de 10-15 ani. De aici şi până la a induce panică şi a spune că lucrurile sunt dezastruoase mi se pare foarte departe", a declarat Sorina Pintea, la Antena 3.

Reacţia fostului ministru vine după ce premierul Ludovic Orban a anunţat că, în prezent, nu sunt bani suficienţi pentru a încheia anul nici pentru salarii, nici pentru programele de sănătate. „Evident rezultatul la rectificare va fi o evaluare a necesităţilor care vor fi identificate de domnul ministru împreună cu echipa. Încă nu vă putem spune care este cifra (la rectificare – n.r.). Cert este că nu sunt bani suficienţi pentru a încheia anul nici pentru programe de sănătate, nici în ceea ce priveşte bugetul Casei”, a spus Ludovic Orban.

Acesta a fost completat de ministrul Sănătăţii, Victor Costache, care a spus că nu sunt bani nici pentru salarii. „Nici de salarii. E vorba de aproximativ 4 miliarde de RON”, a spus Victor Costache.

Costache a menţionat că programele de urgenţă vor fi prioritizate.