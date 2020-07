Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, candidează la primăria Piatra Neamț

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, va candida la Primăria Piatra Neamț din partea PSD.

”Sunt o persoană activă și implicată, care vrea mereu mai mult. Mai mult pentru mine înseamnă mai mult pentru comunitatea pe care o reprezint. Și înseamnă mai mult pentru România.

Perioada în care am fost ministru al Transporturilor nu poate fi decât un avantaj. Am gestionat proiecte importante pentru țară, am demonstrat că pot, iar acum a venit momentul să mă dedic unor proiecte pentru Piatra Neamț.

Ultimele luni le-am petrecut aproape exclusiv în Piatra Neamț. Un oraș care cândva era recunoscut ca Perla Moldovei. Este și acum o perlă, dar una neșlefuită. Orașul a încetat să se dezvolte din lipsa de interes a autorităților locale. Într-o zi, însă, am zis: de ce să nu ma implic? Acesta este primul pas spre shimbare: implicarea.