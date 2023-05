Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost arestat

Fostul prim-ministru pakistanez, Imran Khan, a fost arestat marți, în timp ce intra într-un tribunal din Islamabad, a anunțat unul dintre consilierii săi, potrivit Reuters preluat de Mediafax.

Fostul prim-ministru pakistanez a fost arestat de trupele paramilitare din Islamabad, în baza unor acuzații aduse de agenția anticorupție din Pakistan.

Potrivit unui martor citat de Reuters, la scurt timp după ce Imran Khan a ajuns la Înalta Curte din Islamabad, contingente de forțe paramilitare au intrat în clădire.

Poarta instituției a fost blocată de vehicule blindate, iar politicianul a fost luat și dus în altă parte fiind păzit de oameni înarmați.

Another arrest video of Imran Khan. pic.twitter.com/uOg8FV2dGn

The barbaric arrest of Imran Khan buries the dead democracy of Pakistan in a grave! pic.twitter.com/outJDcFakT