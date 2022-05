Fostul preşedinte brazilian Lula da Silva: 'Putin, Zelenski, Biden şi UE poartă fiecare o vină pentru războiul din Ucraina'

Fostul preşedinte socialist brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, care va candida din nou pentru acest post împotriva preşedintelui de extremă dreapta în funcţie Jair Bolsonaro, a condamnat invazia în Ucraina ordonată de preşedintele rus Vladimir Putin, dar a estimat totodată că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cel american Joe Biden şi Uniunea Europeană au de asemenea partea lor de vină în acest război, consemnează agenţiile EFE şi AFP.

''Care este motivul invaziei în Ucraina ? Este NATO ? Atunci Statele Unite şi UE ar fi putut să spună: ''Ucraina nu va intra în NATO. Aşa problema ar fi fost rezolvată'', a afirmat Lula da Silva într-un interviu publicat miercuri de revista americană Time, pe a cărei copertă el apare.

În opinia fostului preşedinte brazilian, lider al formaţiunii de stânga Partidul Muncitorilor, preşedinţii Biden şi Zelenski, precum şi UE, nu au dialogat suficient pentru a evita conflictul armat din Ucraina.

Lula da Silva a fost în acest interviu deosebit de dur faţă de Zelenski, despre care a spus că ''a dorit războiul'' şi ''este la fel de responsabil ca Putin'' pentru acest conflict. ''Îl văd pe preşedintele ucrainean aplaudat în picioare de toate parlamentele (din lume). Dar acest individ este la fel de responsabil ca Putin. Un război nu are niciodată un singur vinovat'', consideră liderul de stânga brazilian, potrivit Agerpres.ro.

''(Zelenski) dacă nu ar fi dorit războiul, ar fi negociat puţin mai mult. Pur şi simplu. Eu l-am criticat pe Putin când am fost la Ciudad de Mexico şi am spus că o invazie ar fi ceva rău. Dar am impresia că nimeni nu încearcă să facă eforturi pentru pace. Ei stimulează ura împotriva lui Putin. Asta nu va rezolva problema'', atrage atenţia fostul preşedinte brazilian.

Acesta îi reproşează de asemenea lui Zelenski că are un comportament ''puţin straniu'' şi că se crede ''cel mai grozav''. ''Parcă face parte dintr-un spectacol. Este la televizor dimineaţă, la prânz şi seara, în parlamentul englez, francez, german, de parcă ar fi în campanie. Ar trebui să fie mai preocupat de masa negocierilor'', remarcă Lula da Silva despre preşedintele Ucrainei.

''(Ţările occidentale) ar fi trebuit să aibă o discuţie mai serioasă cu el (şi să-i spună): ''Vedeţi, dumneavoastră sunteţi un bun artist, un bun comediant, dar nu vom face un război pentru ca să ieşi dumneata în evidenţă'' (...) Iar lui Putin să-i fi spus: ''Vedeţi, Putin, dumneata ai multe arme, dar nu ai nevoie să foloseşti armele împotriva Ucrainei. Hai să discutăm!'''', a apreciat în continuare Lula da Silva.

El l-a criticat de asemenea pe preşedintele Joe Biden, despre care a spus că ''stimulează'' acest război, deşi ''l-ar fi putut evita''. ''Biden ar fi putut să discute mai mult, să se implice mai mult, ar fi putut să se urce în avion şi să meargă la Moscova pentru a discuta cu Putin. Aceasta este atitudinea aşteptată de la un lider'', subliniază fostul preşedinte brazilian.

Lider în sondajele ce arată intenţiile de vot pentru alegerile din octombrie, Lula da Silva a ţinut să adauge că, în eventualitatea în care Braziliei i s-ar oferit posibilitatea să adere la NATO, ar refuza-o, pentru se gândeşte ''numai la pace''.

El a cerut crearea unei ''noi guvernanţe mondiale'', întrucât ONU ''nu mai reprezintă nimic'' în prezent. ''Putin a invadat Ucraina în mod unilateral, fără să consulte ONU. Statele Unite de obicei invadează ţări fără să discute cu nimeni şi fără a respecta Consiliul de Securitate. Este aşadar necesar să reconstruim ONU'', a apreciat fostul preşedinte brazilian.

Lula da Silva, un politician progresist, se va confrunta în alegeri cu preşedintele în funcţie Jair Bolsonaro, lider al extremei drepte. Acesta din urmă a declarat după invazia rusă că Brazilia va rămâne neutră în conflictul ruso-ucrainean şi nu se va poziţiona faţă de ofensiva rusă. Cu o săptămâna înaintea invaziei, când tensiunile cu Rusia creşteau, Bolsonaro s-a întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin, vizita sa în capitala rusă fiind atunci criticată de Washington.