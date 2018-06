Fostul şef al Fiscului prezintă un document EXPLOZIV: 'PSD dă drumul la combinaţii şi la evaziune'

Fostul preşedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu, face o dezvăluire majoră: PSD pregăteşte modificări majore pentru ANAF, prin reînfiinţarea administraţiilor judeţene şi trecerea vămilor către baronii locali. Proiectul ar fi unul cerut de UDMR, susţine fostul şef ANAF, care se arată dispus să participe la o dezbatere publică pe această temă.

"O invit public pe doamna Dancila sa vina de mana cu Misa, Teodorovici si Valcov la o confruntare cu mine, fie si la ei acasa, adica in studio la Antena 3, pe tema subiectului pe care il detaliez mai jos. Hehe!

EXCLUSIV! Dupa reorganizarea ANAF pe regionale, adica dupa ce li s-au taiat baronilor locali parghiile/relatiile directe cu cei din Fiscul local (ex: o regionala avea mai multe judete in subordine, dar conducerea/decizia era intr-un singur loc, la regionala), PSD da drumul la combinatii si la evaziune, reinventand administratiile judetene!

Stiam de mult timp ca, in cel mai mare secret, cateva minti infierbantate din Parlament, impreuna cu cozi de topor din ANAF lucreaza la predarea la cheie a Fiscului si Vamii catre baronii locali. Astazi am primit confirmarea: un draft de proiect. Nu stiu in ce stadiu este, dar asta vor sa faca pe repede inainte!

"Gurile rele" m-au anuntat deja ca o astfel de masura da o mare satisfactie UDMR! Altii imi zic ca acesta este tocmai pretul platit de Dragnea pentru ca UDMR nu a votat motiunea de cenzura. Acelasi Dragnea care proclama ritos cat era ziua de mare cum face el regionalizarea Romaniei, ca ministru al Dezvoltarii in perioada 2012-2014.

Asadar, pe langa asemanarea cu vechea organigrama politizata a ANAF, care a functionat pana in 2013, in acest proiect sunt cateva adevarate bombe de prostie, dintre care semnalez doar: trecerea birourilor vamale de frontiera ale Uniunii Europene in subordinea judetelor.

Vi-l imaginati pe Buzatu de la Vaslui dirijand traficul pe la Albita? Dar pe urmasii lui Mazare si Nicusor Constantinescu la comanda de facto a vamii Port Constanta?

Vor fi necesare peste 1.000 de noi functii publice in zona serviciilor interne (administrativ, resurse umane, contabilitate, etc.) si o puzderie de noi functii de conducere.

O nebunie care se va termina peste minimum doi ani, avand in vedere cat de laborios este un astfel de proces precum si reinventarierea/redefalcarea patrimoniului.

Pentru a nu intra in toate amanuntele tehnice ale efectelor acestui proiect, reiterez ca invit pe oricare dintre specialistii PSD la o confruntare publica pe aceasta tema, daca doamna Dancila, Teodorovici, Misa sau Valcov sunt ocupati cu...chiar, cu ce?

Dupa blocarea informatizarii ANAF, inceputa din pacate de tehnocrati si definitivata de PSD, aceasta este bomboana pe coliva ANAF. Un prea mare pret pe care il platim cu totii, pentru ca Dragnea sa nu fie la puscarie.

Nu era mai simplu sa se infiinteze Regiunea Fiscala Autonoma Maghiara? Sau sa le dea baronilor niste autostrazi de facut la misto, pe bani grei?

Si inca ceva: oare unde va fi mutata Antifrauda de la Alexandria, cea care trebuia sa se ocupe de Teldrum…?", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

