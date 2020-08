Fotbalistul echipei CFR Cluj, Mario Camora: Are un gust special titlul când îl câştigi aşa - Vinicius: Îmi felicit toţi colegii

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, după ce formaţia sa a câştigat a treia oară consecutiv titlul naţional, că acest trofeu are un gust special, având în vedere condiţiile în care a fost obţinut, anunță news.ro.

Camora a vorbit pentru televiziunile care transmit Liga I alături de Paulo Vinicius, care şi-a felicitat toţi colegii şi a felicitat şi staful tehnic.

“A vorbit foarte bine şi are dreptate. E o bucurie. Am avut foatre mare încredere în toţi. Ne bucurăm Fiecare titlul e greu. Are un gust special când câştigi apa”, a afirmat Camora.

Citește și: Tudose, atac devastator la adresa PNL și USR-PLUS: ‘Mor oamenii cu zile, dar puritanii politicii românești se bat pe transferuri îmbibate de principii’

Interviul celor doi a fost oprit de doi colegi care i-au îmbrăţişatt şi şi-au manifestat bucuria pentru obţinerea titlului.

Formaţia CFR Cluj a câştigat al treilea titlu consecutiv de campioană a României, al şaselea din istorie, luni seară, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, în ultima etapă a play-off-ului ediţiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat în sistem de finală. Partida s-a disputat ca o finală ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri şi eventual la lovituri de departajare.

CFR Cluj a mai câştigat titlul în 2008, 2010, 2012, 2018 şi 2019.