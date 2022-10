FOTO| O păpuşă Barbie cu aspectul celebrei cântăreţe americane Tina Turner a fost lansată de grupul Mattel

O păpuşă Barbie care are aspectul celebrei cântăreţe americane Tina Turner a fost lansată joi de grupul Mattel, al doilea producător din industria jucăriilor pe plan mondial, informează variety.com.

Păpuşa Tina Turner Barbie, parte din gama "Music Series" lansată de Mattel, o prezintă pe renumita cântăreaţă americană în aceeaşi ţinută vestimentară pe care artista a purtat-o în videoclipul piesei sale "What's Love Got to Do With It", pentru a anticipa cea de-a 40-a aniversare a acestui cântec. Păpuşa poartă o rochie mini neagră, o jachetă denim, dresuri negre şi o pereche de pantofi negri cu toc înalt. Unul dintre cele mai notabile elemente ale noii păpuşi este coafura sa voluminoasă, un stil pe care vedeta rock americană l-a adoptat adeseori pe scenă în anii '80 după ce a devenit o artistă solo, potrivit Agerpres.

Cântecul "What's Love Got to Do With It", lansat în 1984, a devenit primul şi singurul single al Tinei Turner (în calitate de artistă solo - n.r.) care a ajuns pe primul loc în topul american Billboard Hot 100. Acest cântec a dat şi titlul filmului biografic din 1993 care îi este dedicat legendarei cântăreţe americane, în care rolul ei a fost interpretat de actriţa Angela Bassett. Tina Turner a câştigat trei premii cu acest cântec la gala Grammy Awards din 1985.

Tina Turner se alătură astfel altor artişti de renume, precum David Bowie şi Gloria Estefan, care au fost omagiaţi de compania Mattel prin păpuşi care le sunt dedicate în gama "Music Series".