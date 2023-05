FOTO - Caz ciudat la Galați: a acoperit geamul vecinului după ce a construit un balcon; a fost făcută sesizare la Poliţie

Un gălățean cere sfaturi de Facebook într-un caz în care face demersuri pentru demolarea balconului vecinului său, balcon refăcut înainte să cumpere apartamentul și care îi acoperă geamul.

„Prezint şi eu următoarea situaţie, dacă mă poate ajuta cineva cu un sfat. Locuiesc la bloc. Este vorba de construcţia balconului vecinului meu de la scara învecinată care îmi blochează 3 sferturi din geam. S-a făcut sesizare la Poliţie acum câteva luni la care trebuia să ne răspundă în 15 zile, ei bine. Au trecut 2 luni de la termenul scadent. Iar când ne-am prezentat la poliţie, pe lângă faptul că am fost plimbaţi de la un sediu la altul, primind acelaşi răspuns “nu e de competenţa noastră”, am dat într-un final de un domn care s-a oferit să ne ajute, care ne-a garantat că vom primi răspuns în maxim o săptămână. Dar înainte de asta dând dânsul câteva telefoane am aflat că balconul vecinului are autorizaţie de construcţie. Întrebarea mea este cum este posibil să obţină autorizaţie? Este vreo lege care să permită aşa ceva? Menţionez că distanta dintre geamul meu şi balconul dansului este de maxim 30 cm. Ce este de făcut în cazul acesta? Datorită balconului nu reuşesc să îmi aerisesc camera suficient şi am probleme foarte mari cu mucegaiul. Balconul vecinului a fost construit înainte să ne cumpărăm noi apartamentul. Tot am tăcut în speranţa că vom reuşi să ne mutăm dar nu am reuşit acest lucru iar între timp a apărut şi un copil de aceea nu pot risca sănătatea copilului meu pentru binele altora. Ataşez poză cu situaţia prezentată”, a scris acesta pe grupul de Facebook Sfaturi de la avocați.

Autorul postării a arătat că a făcut sesizare la ISC, dar i s-a spus că nu e de competența acestei instituții.

„Am făcut sesizare la construcții civile. Ei au trimis sesizarea mea la secția de unde face parte imobilul. Cei de la secție mi-au răspuns că au trimis sesizarea mea înapoi la construcții civile și că ar trebui să îmi răspundă în 15 zile, doar că au trecut 2 luni de la termenul scadent și nu am primit niciun răspuns, iar când m-am prezentat au ridicat din umeri că nu este de competența lor", a mai precizat autorul postării, adăugând că locuiește în Galați, în cartierul Micro 40.

Soluțiile propuse de cei de pe grup

„Faceți o reclamaţie la Primărie, apoi la ISC-inspectoratul în construcţii, din oraşul reședință de județ. Cu siguranță că, deşi are probabil autorizaţie de construcţie, vecinul a abuzat de ea, şi a extins peste. Şi pentru că chemarea în judecată durează, contactați de pe acum un avocat şi începeți o dare în judecată. Dar, mai înainte de toate, contactaţi vecinul şi încercați să-i explicați situaţia. Pentru siguranța și dovedirea "bunei credințe" a dvs faceţi o scrisoare scrisă la computer în care civilizat, prietenește, îi explicați situaţia creată de el şi că aveţi rugămintea să dărâme partea de extindere care vă acoperă geamul. La sfârşitul scrisorii, menționați că această scrisoare a fost redactată în 2 exemplare, câte 1 pentru fiecare parte, iar părții opozante îi va fi expediată cu poșta cu confirmare de primire. Dacă acesta refuză să primească scrisoarea, aceasta se va întoarce la dvs, dar cu ea veți dovedi că aţi avut intenții de a rezolva cu bună înțelegere situaţia. Este posibil însă, ca Primăria dvs să rezolve ea situaţia sau şi mai sigur ISC”.

„Sunt șocată! Așa ceva nu e normal, mult succes în demersuri!". „Nu avea balcon și probabil și-a dorit", a răspuns autorul postării.

„Poliția locală se ocupă cu inspecția în construcții. Faceți o plângere, atașați aceste fotografii, și din interior și bineînțeles cereți și un număr de înregistrare. Instituția trebuie să vă răspundă în termen de 30 zile. Cu nr de înregistrare mergeți și cereți relații. Între balcoane nu este permisă această distanță, se încalcă dreptul de intimitate. Puteți face și o cerere de chemare în judecată", au mai comentat oamenii.