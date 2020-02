FOTO Cruzime greu de imaginat: Câine închis într-un sac aruncat pe un câmp din Brașov

Cruzime greu de imaginat din partea unui individ care a condamnat la o moarte cumplită o cățelușă nevinovată. Individul a băgat cățelușa într-un sac pe care l-a legat la gură iar apoi l-a aruncat pe un câmp la marginea drumului care leagă Cărpinișul de Prejmer, potrivit brasovstiri.ro.

Două zile s-a chinuit cățelușa să iasă din sacul în care era imobilizată, condamnată să moară de frig, foame și sete. Norocul bietului animal a fost că o localnică a trecut cu bicicleta prin zonă și a auzit scâncetele cățelușei. Femeia s-a apropiat și a eliberat animalul, pe care l-a dus imediat la medic.

Specialiștii spun că animalul stătea de cel puțin două zile captiv și că nu ar mai fi avut mult timp de trăit, setea, foamea și frigul ar fi ucis cățelușa în următoarele ore. Oripilată de fapta celui care a condamnat cățelușa la o moarte atât de cumplită, salvatoarea i-a transmis un mesaj cutremurător pe pagina de Facebook autorului teribilei fapte:

„Azi, 04.02.2020, am gasit acest catel in camp intre Carpinis si Prejmer (eram pe bicicleta, ca daca eram in masina nu as fi observat, iar pe jos nu merge nimeni acolo), cu un nod strans pe care de abia l-am desfacut, plina de fecale, cu coada taiata, speriata de moarte si flamanda, a stat in sac pe putin 2 zile iar daca nu o gaseam (ceea ce era foarte probabil) murea in chinuri groaznice, de foame, de sete si imobilizata (in sac nu avea cum sa se miste deloc).

Catelusa acum este in afara oricarui pericol, primeste mancare, tratament si are parte de cele mai bune conditii, datorita oamenilor minunati de la Adapostul din Prejmer.

Am postat asta, in ideea in care faptasul vede aceasta postare, iar in cazul in care esti faptasul si vezi, am un mesaj pentru tine: Sa arzi in iad!”.