Foto | Sindicatul Europol l-a demascat pe șeful Inspectoratului General pentru Imigrări: Ofițerul a jucat Solitaire la o întâlnire la UE

Sindicatul Europol demască, pe Facebook, activitatea șegului de la Inspectoratul General pentru Imigrări, care a a jucat Solitaire la o întâlnire cu reprezentanți din UE.

"Chestorul Florin Mihăilă, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări s-a calificat în finala Campionatului Internațional de Solitaire

Deși vrem să pară o glumă, unii reprezentanți ai României au alte preocupări atunci când sunt trimiși să reprezinte statul român. Cu o săptămână înainte de Consiliul JAI, unde României i-a fost respinsă aderarea la Spațiul Schengen pe considerente ce țin de migrație, chestorul Florin Mihăilă, inspector general al Inspectoratului General pentru Imigrări a reprezentat România la Conferința Agenției Uniunii Europene pentru Azil care a avut loc în Malta și a reunit manageri ai instituțiilor din Europa, printre care și ai Austriei, țara ca a fost împotriva aderării.

Reprezentantul României a fost surprins jucând Solitaire în cadrul conferinței chiar de unul dintre participanți care s-a exprimat destul de ironic la adresa atitudinii trimisului țării noastre la conferință: "is playing cards for almost half of the meeting" (joacă cărți de aproape jumătate de timp din cadrul întâlnirii).

Nu ne e de mirare că acesta juca Solitaire, deși tocmai tema migrației a condus la amânarea aderării țării noastre la Spațiul Schengen, pentru că acesta nu a putut demonstra niciodată că poate ocupa o funcție de conducere, fiind doar împuternicit de mai multe ori în funcție pentru simplu fapt că a fost coleg de liceu cu ministrul MAI, Lucian Bode. Și aici amintim de: împuternicit inspector șef IPJ Sălaj, împuternicit rector pentru o zi la Academia de Poliție, fiind împuternicit ilegal, consilier al ministrului Bode, șef de cabinet al ministrului Bode și nu în ultimul rând împuternicit inspector general al Inspectoratului General pentru Imigrări.

Cu asemenea persoane trimise să reprezinte interesele României, nu ne rămâne decât să jucăm în continuare Solitaire, că asta știm cel mai bine. Așteptăm de asemenea promovarea acestuia printr-o altă împuternicire de către ministrul Bode, pentru merite excepționale", anunță Europol.