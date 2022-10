FOTO| Gael Monfils, tată pentru prima oară

Tenismanul francez Gael Monfils şi jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina au devenit, sâmbătă, părinţii unei fetiţe, pentru prima oară, numită Skai, informează cotidianul L'Equipe.

Absent de pe terenurile de tenis din luna august, din cauza unei accidentări la un picior, jucătorul de 36 de ani a anunţat vestea pe reţelele de socializare.

Partenera sa, Elina Svitolina, nr.164 mondial, a adus pe lume sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 6:00, o fetiţă, informează Agerpres.

"Am trăit cea mai incredibilă noapte din viaţa mea, care s-a încheiat cu cel mai frumos cadou. Elina a fost puternică şi curajoasă. Nu pot să-i mulţumesc soţiei mele şi lui Dumnezeu pentru acest moment special. Bine ai venit în lume mica mea prinţesă Skai", a publicat jucătorul.

I had the most amazing night of my life, which ended with the most beautiful gift around 6:00Am.

Elina was strong and brave????????????????

I can t thx enough my wife and God for this special moment ????????

Welcome to the world my little princess SKAÏ ❤️ pic.twitter.com/gWwg6c7pYb