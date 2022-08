Foto| O femeie din Marea Britanie a născut gemeni cu nuanțe de piele complet diferite

O mamă a rămas uimită după ce a născut gemeni cu nuanțe de piele complet diferite. Chantelle Broughton, în vârstă de 29 de ani, a susținut că este întrebată în mod regulat dacă cei mici chiar sunt ai ei.

După ce fiul ei Ayon a fost născut la Spitalul din Nottingham City, cu piele deschisă și ochi verzi, Chantelle a fost șocată să-și nască apoi fiica, pe Azirah, care avea un ten mult mai închis și ochi căprui, scrie Daily Mail.

Chantelle spune că deși are pielea albă, ea este de rasă mixtă, având un bunic matern nigerian, în timp ce tatăl Ashton, de 29 de ani, este jumătate jamaican, jumătate scoțian. Asta ar fi și explicația pentru faptul că gemenii ei sunt atât de diferiți.

Femeia, mamă a trei copiii, a dezvăluit că bebelușii nu arătau prea diferit unul față de celălalt la naștere, dar pe măsură ce săptămânile au trecut, tonul pielii lui Azirah a început să devină ,,din ce în ce mai închis„.

,,Sunt atât de bucuroasă că au ieșit așa cum sunt – propria noastră mică familie unică. Azirah era puțin mai întunecată la naștere, dar nu puteai să-ți dai seama. Acum, pe măsură ce săptămânile au trecut, ea a ajuns la punctul în care are nuanța tenului mai întunecată decât a tatălui ei. Prietenii și familia încă spun că nu le vine să creadă” , a mărturisit femeia.

Femeia susține că gemenii în vârstă de patru luni au acum personalități ,,total opuse” , dar par să se înțeleagă bine.

,,Azirah este cu adevărat relaxată, în timp ce Ayon își dorește mult mai multă atenție. Întotdeauna vrea să fie legănat și bolborosește constant. Azirah nu face asta foarte des. Am observat că acum se holbează unul la altul și zâmbesc mai mult. Cred că vor rămâne așa. Cred că și părul lor va fi diferit. Azirah va avea părul des și creț, iar cel al lui Ayon va fi complet diferit. Poți simți deja diferența de textură” , a mai spus aceasta.

Chantelle spune că gemenii atrag multă atenție când ies afară și a glumit că unii oamenii cred că au tați diferiți. Mama spune că până oamenii reacționează pozitiv la gemeni, multe ,,doamne în vârstă” spunându-i că gemenii sunt ,,frumoși” .

