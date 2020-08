FOTO Umilință TOTALĂ pentru Violeta Alexandru! Ministrul muncii a găsit birourile GOALE: 'Conducerea nu avea informaţii concrete'

Ministrul Muncii Violeta Alexadru a anunţat că va merge în teritoriu din ce în ce mai des, după ce, în vizita la Piteşti de luni a găsit birourile goale la ITM Argeş.

Citește și: O profesoară îi ia apărarea lui Cristi Puiu și îi atacă pe medici: 'Au dreptul să invite în locul lor alte persoane, din alt domeniu, atunci când dau de greu?'

„Astăzi la Piteşti. Mi-am propus să merg în teritoriu din ce în ce mai des. Refuz să mă limitez la citit rapoarte din birou. Ştiu că este perioada concediilor însă aceasta nu este o scuză pentru a reduce ritmul de lucru. La Casa de Pensii Argeş, am stabilit la nivelul conducerii faptul că se vor depune toate eforturile pentru a soluţiona toate dosarele de pensii cu termen depăşit. Mai sunt dosarele unor persoane care au câştigat în instanţă drepturi şi care trebuie să pună la dispoziţia CJP Argeş diferite adeverinţe. O scoatem la capăt şi aici”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

„M-am uitat cu atenţie pe listă. Voi suna din nou autorităţile spaniole, văd că s-au îmbunătăţit lucrurile, dar nu sunt mulţumită de ritmul de eliberare a formularului care confirmă stagiul de cotizare din aceste două ţări. Cu Italia lucrăm greu, acesta este adevărul. Nu renunţ, dar intrarea în concedii a autorităţilor italiene, pe lângă numărul redus de persoane la serviciu în contextul pandemiei, are efecte, din păcate, negative asupra ritmului în care mă străduiesc să se recupereze întârzierile. Continui eforturile de determinare a instituţiilor omoloage din aceste state să comunice informaţiile necesare cât mai rapid”, a precizat Alexandru.

Citește și:SCANDAL în trafic între Maia Morgenstern și un polițist! Gestul care a enervat-o pe actriță: 'Am vrut să vă pun etilotestul!' 'Sunt mânioasă. Am plătit amenda'

„Arhivele caselor judeţene de pensii. În ce priveşte arhiva, mai este de lucrat. Acolo unde sunt mai multe instituţii în aceeaşi clădire - Casa judeţeană de Pensii şi AJPIS, în situaţia de la Piteşti - una depinde de cealaltă. Una este proprietară şi deci îndreptăţită să facă investiţii, alta este utilizatoare a spaţiului şi aşteaptă după prima. Cert este că pe unul dintre pereţi, cel cu geamuri, am văzut infiltraţii, situaţie având consecinţe directe asupra sănătăţii angajaţilor care lucrează în arhivă dar şi, potenţial, asupra dosarelor plasate în imediata apropiere a peretelui respectiv. Arhiva Casei de Pensii Argeş se va împărţi între două locaţii, am fost să văd noua locaţie. M-a pus pe gânduri ce am văzut şi voi cere Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice să dispună verificări.

Fiind în Piteşti, m-am gândit să văd cum merge activitatea şi la ITM Argeş. Birourile goale. Fotografiile sunt elocvente. Toţi angajaţii sunt pe teren, mi s-a spus. Am cerut să mergem pe teren, inopinat, să vadă chiar Inspectorul Şef, o firmă la întâmplare din lista locaţiilor în care ar fi trebuit să fie echipa ITM în control. Conducerea nu avea informaţii concrete privind locaţia fiecărui inspector sau firmele pe care urma să le verifice. La statistici totul este bine, în teren se văd altfel de lucruri. De aceea, nu renunţ la teren. O să revin şi aici după ce primesc toate informaţiile”, a concluzionat pe Facebook ministrul Muncii.