FOTO | Un cuplu s-a trezit cu 10 milioane de euro în cont: Nici nu i-au calculat bine și au început veștile proaste

Un bărbat și o femeie au avut o surpriză incredibilă când au constatat peste noapte că conturile lor bancare s-au umplut cu 10 milioane de euro. Cu toate acestea, fericirea lor a fost de scurtă durată, deoarece situația nu s-a dovedit a fi atât de norocoasă pe cât părea la început.

Richard Warnock lucrează în domeniul construcțiilor, în timp ce soția sa, Jacqueline, este angajată la o pepinieră. Cei doi au avut impresia că au lovit „jackpot-ul” atunci când au constatat că au primit o sumă imensă de bani în conturile lor, ca urmare a unei erori bancare.

Amândoi sunt clienți ai companiei globale de investiții Abrdn de cinci ani. În dimineața zilei de 20 martie, Richard a constatat că în contul său se aflau 8,3 milioane de euro, în timp ce Jacqueline avea 2,5 milioane de euro.

„Timp de câteva ore acolo, m-am gândit că asta ar putea fi real și am ajunge la jackpot-ul! Era ca și cum aș câștiga EuroMillions! Mi-a bătut inima când am văzut banii. Am început deja să ne gândim cum l-am cheltui”, a declarat Richard pentru Daily Record.

Când a observat că și soția lui a primit o sumă enormă de bani în cont, Richard s-a gândit că ar putea fi o greșeală.

„Am început să ne gândim că una dintre investițiile companiei noastre a explodat peste noapte, așa cum este natura cu piața de valori și acest lucru ar putea fi autentic”, a mai spus acesta.

Cum explică compania

Richard Warnock și Jacqueline au investit de-a lungul anilor într-o pensie privată și un ISA pentru Acțiuni. Când Richard a observat o sumă considerabilă de bani în contul său, a fost profund șocat. Atât el, cât și soția sa, au rămas timp de ore întregi cu gândul că au devenit brusc milionari, dar dezamăgirea a fost la fel de rapidă atunci când au aflat că totul era o eroare.

„Când am aflat că a fost o greșeală, mi s-a frânt inima. Am avut speranțe imense. Încă nu înțelegem cu adevărat cum s-a întâmplat totul. Abrdn nu ne-a contactat direct. Am aflat despre eroare de la consilierul nostru financiar", a explicat Richard.

„Sunt convins că nu suntem singurii care au crezut că am devenit milionari peste noapte. Mai târziu, conturile noastre au fost corectate și banii au revenit la aproximativ 500.000 de lire sterline”, a adăugat el.

Ulterior, un reprezentant al firmei Abrdn a clarificat că eroarea a survenit în fluxul de date referitor la prețul fondurilor primit de la o terță parte. Aceasta a afectat un număr mic de fonduri de la un administrator extern.

„În urma acestui incident, o eroare a apărut în sistemul nostru pentru o perioadă scurtă de timp, pe 20 martie. Problema a fost cauzată de furnizorul de date care alimentează prețurile acțiunilor pe platformele noastre de piață", a precizat reprezentantul companiei.