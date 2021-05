Franciza Saw a depăşit pragul de 1 miliard de dolari din încasări

Franciza horror „Saw” a depăşit pragul de 1 miliard de dolari încasări din vânzarea de bilete graţie celui mai recent film, „Spiral”, care s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend, informează News.ro.

„Spiral” a generat încasări de 4,5 milioane de dolari, în America de Nord, în ultimele trei zile, şi 2,67 milioane de dolari, la nivel internaţional, potrivit boxofficemojo.com. Astfel, totalul încasărilor generate la nivel global de franciza cu nouă lungmetraje, a ajuns la 1,0007 miliarde de dolari.

Franciza lansată în 2004 a fost creată de James Wan şi Leigh Whannell şi are în centru un misterios ucigaş în serie, care testează prin jocuri letale dorinţa victimelor lui de a trăi.

„Spiral” este regizat de Darren Lynn Bousman, cu Chris Rock, Max Minghella şi Samuel L. Jackson în distribuţie, şi a acumulat până în prezent 22,5 milioane de dolari, la nivel global. Filmul urmăreşte eforturile poliţiei de a opri un criminal ce imită acţiunile ucigaşului în serie.

Thrillerul „Wrath of Man”, regizat de Guy Ritchie, cu Jason Statham în rol principal, s-a menţinut pe poziţia a doua a box office-ului nord-american, după ce, în al treilea weekend de la debut, a generat încasări de 2,9 milioane de dolari.

Locul şi l-a menţinut în top şi thrillerul de acţiune „Those Who Wish Me Dead”, cu Angelina Jolie în rol principal. În al doilea weekend de la lansare, lungmetrajul a generat încasări de 1,8 milioane de dolari şi s-a clasat pe poziţia a treia.

„Raya and the Last Dragon”, animaţie Disney realizată pe computer, a urcat un loc în clasament, până pe patru, după ce, în al 12-lea weekend de la premieră, a generat încasări de 1,6 milioane de dolari.

Locul al cincilea a fost ocupat de filmul SF „Godzilla vs. Kong” - în urcare o poziţie -, cu încasări de 1,4 milioane de dolari, în al optulea weekend de la premieră.

Top 10 al box office-ului nord-american de weekend este completat de animaţia japoneză „Demon Slayer: Mugen Train”, filmul de acţiune „Mortal Kombat”, animaţia „Scoob!” (relansată), comedia-dramă „Dream Horse” şi melodrama „Finding You”.