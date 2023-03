FRF sfidează Parlamentul: decizie controversată, în plin scandal privind jocurile de noroc

Parlamentul României dezbate, în această perioadă, legea privind interzicerea reclamelor la jocurile de noroc și reclamele la casele de pariuri. În acest context, Federația Română de Fotbal a luat o decizie greu de înțeles și a încheiat un parteneriat cu cei de la Casa Pariurilor.

Parteneriatul dintre FRF şi Casa Pariurilor se întinde pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate de prelungire, şi are drept obiectiv principal dezvoltarea fotbalului românesc şi susţinerea tinerilor de valoare până la marea performanţă.

În cadrul parteneriatului, Casa Pariurilor, va fi sponsor oficial al Echipei Naţionale de seniori şi al loturilor Under 21 şi Under 20, cu implicare în activităţile de promovare a fotbalului în România şi sprijinirea tinerelor talente, conform frf.ro.

“Sunt încântat să anunţăm acest parteneriat cu Casa Pariurilor, care are o viziune similară cu FRF în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului românesc şi susţinerea tinerilor de valoare până la marea performanţă. Casa Pariurilor este un operator de pariuri responsabil şi integru, iar acest parteneriat va promova fotbalul curat şi valorile noastre comune. Strategia de business a FRF are ca obiectiv creşterea valorii fotbalului românesc prin dezvoltarea infrastructurii şi a competiţiilor de fotbal, iar acest parteneriat se înscrie în această strategie şi va sprijini eforturile FRF de a creşte sănătos tinerii fotbalişti cu potenţial pentru a ajunge la performanţa maximă, mai ales în contextul actual, când am prioritizat implementarea Strategiei Tehnice a FRF, ce pune în centru jucătorul de fotbal”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

“FEG România e foarte mândră să anunţe că, de azi, CASA Pariurilor este noul sponsor oficial al echipei naţionale de fotbal, precum si al U20 şi U21. Casa Pariurilor este de mult pe piaţa din România şi de-a lungul timpului a susţinut şi a promovat valorile fotbalului naţional. Acest parteneriat important cu FRF ne oferă o mare oportunitate de a ne consolida brandul atât în retail, cât şi în mediul digital şi de a ne continua asocierea cu fotbalul, cel mai iubit sport de români. Aş dori să îi mulţumesc personal lui Răzvan Burleanu şi tuturor celorlalţi implicaţi care au făcut posibil acest parteneriat. Cu toţii lucrăm din greu acum pentru a oferi o mulţime de iniţiative interesante tuturor suporterilor. Parte a grupului Fortuna Entertainment Group, care este alături de tricolori încă din 2017, Casa Pariurilor va susţine Echipa Naţională de seniori şi loturile Under 21 şi Under 20 în drumul lor spre atingerea obiectivelor propuse, într-un parteneriat care îmbină sportul şi jocul responsabil”, a declarat Carlo di Maio, General Manager Fortuna Entertainment Group.

Senatul a adoptat, în plen, proiectul care visează limitarea publicităţii audiovizuale pentru jocurile de noroc şi pentru pariurile sportive

Senatul a adoptat, în urmă cu două săptămâni, în plen, proiectul care vizează limitarea publicităţii audiovizuale pentru jocurile de noroc şi pentru pariurile sportive. S-au înregistrat 80 de voturi "pentru" şi două abţineri, conform Agerpres.

Senatorii au votat pentru permiterea reclamelor între orele 23,00 şi 6,00, iar reclamele outdoor nu pot depăşi 30 de metri pătraţi.

Senatorii au votat amendamentele propuse de liberali, precum cel care permite o singură excepție în intervalul orar 6,00 - 23,00, anume în timpul competițiilor sportive, reclamele la pariuri să fie însoţite de mesajul "Fii responsabil" şi de interdicţia participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani.

Un alt amendament adoptat prevede că "formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depăşesc, în mod individual, o suprafaţă de 30 de metri pătraţi" şi nu promovează premii în bani sau bunuri materiale.

A fost admis, de asemenea, un amendament propus de senatorul UDMR Turos Lorand, care prevede "interzicerea oricărei forme de comunicare comercială audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc, reglementare potrivit art. 10 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja activităţile de jocuri de noroc şi pariuri sportive".

Proiectul de act normativ va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Superliga zguduită de un scandal imens

Cosmin Achim a fost dat afară de Petrolul Ploiești, după ce clubul a primit dovezi incriminatoare la adresa jucătorului.

Fosta iubită a fotbalistului a trimis către Ligă și Federație mail-uri care conținteau capturi de pe telefonul fundașului și conversații cu membrii unui clan interlop, informează Gazeta Sporturilor.

Din mail-urile trimise către LPF și FRF reiese faptul că fotbalistul a fost impicat în jocuri la pariuri și sume pariate - în jur de 8.000 de lei pe anumite bilete.

Fotbalistul a început sezonul la FC Voluntari, iar în această iarnă a semnat cu Petrolul Ploiești, club de care s-a despărțit imediat după izbucnirea scandalului.

Conform ProSport, cel puțin 9 meciuri jucate la pariuri de Achim sunt vizate de Comisia de Integritate a Federației. Ele, potrivit sursei citate, prezintă un tipar: Achim titular pentru echipa lui și minimum două goluri marcate de formația adversă în repriza secundă.

Cele 9 dueluri anchetate, 7 în perioada în care stoperul evolua pentru FC Voluntari, două în tricoul Petrolului:

Dinamo - FC Voluntari 3-0 (1-0 la pauză) - 20.11.2020

Hermannstadt - FC Voluntari 3-2 (1-2) - 13.12.2020

FC Voluntari - Chindia 0-2 (0-0) - 16.12.2020

Gaz Metan - FC Voluntari 2-0 (0-0) - 12.01.2021

FC Voluntari - FC Argeș 0-2 (0-0) - 23.10.2021

Farul - FC Voluntari 3-0 (1-0) - 12.02.2022

FC Voluntari - Chindia 0-3 (0-1) - 22.10.2022

Petrolul - Chindia 1-2 (1-0) - 28.01.2023

Petrolul - CFR Cluj 2-5 (0-1) - 27.02.2023