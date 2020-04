Fundaşul francez al echipei CFR Cluj, Kevin Boli: Nu ştiu cum este la alte cluburi, dar eu sunt plătit normal

Fundaşul francez al echipei CFR Cluj, Kevin Boli, a povestit, într-un interviu acordat publicaţiei Lucarne Opposee, cum îşi petrece perioada de izolare impusă din cauza pandemiei de coronavirus. Jucătorul de origine ivoriană spune că gruparea sa nu i-a modificat salariul din cauza crizei sanitare şi că se antrenează de trei ori pe săptămână la baza de antrenament a echipei.

"La celelalte cluburi nu ştiu cum este, dar noi nu avem nicio informaţie pe această temă. În continuare sunt plătit normal", a spus el.

Boli afirmă că la Cluj sunt respectate restricţiile impuse de autorităţi, din cauza pandemiei de Covid-19 şi precizează că se antrenează de trei ori pe săptămână.

"Este cam ca peste tot în Europa. Criza de sănătate este prezentă. Ne-am izolat în locuinţa noastră de la mijlocul lunii martie şi asta va continua până la 14 mai. Pentru a putea părăsi locuinţa, trebuie să completezi un certificat ca în Franţa. Izolarea este destul de bine respectată aici. Nu văd mulţi oameni afară. Eu sunt bine, sunt acasă. Dar de trei ori pe săptămână, în grupuri de doi sau trei jucători, ne întâlnim la centrul de antrenament din Cluj pentru a ne menţine forma fizică. Acolo mă întâlnesc cu coechipierii mei francezi, Mike Cestor şi Billel Omrani. Facem exerciţii pentru întărirea musculaturii şi atingem puţin mingea. Acasă, joc PlayStation, FIFA 20, urmăresc seriale... Întrucât am mult timp liber, fac un pic din toate. Fotbalul este un fel de rutină. Fără el, viaţa mea este complet diferită. Îmi dau seama că, după cariera de fotalist, va trebui să fac ceva care îmi place. Acum am timp să fac lucruri pe care nu sunt obişnuit să le fac. De exemplu, citesc mai mult şi petrec mai mult timp pe video cu familia mea. Nu ştim când vor începe antrenamentele colective, avem răbdare. Aş dori să se reia meciurile, dar să se reia fără suporteri... Pentru mine, fotbalul se joacă în prezenţa lor. Am jucat un meci cu porţile închise înainte de începerea izolării (n.r. - cu Gaz Metan, la 9 martie). A fost zero. Nicio ambianţă. Dacă ar fi să reluăm sezonul, cred că ar fi mai mult din motive economice. Sunt alţii mai capabili să decidă asta şi vor lua cele mai bune decizii", a declarat Boli.

Jucătorul este împrumutat de CFR Cluj până al finalul lunii iunie. El nu ştie ce se va întâmpla dacă sezonul în România se va prelungi după 30 iunie.

"Am avut întotdeauna încredere în mine. Dar este adevărat că perioada petrecută în China a fost foarte dificilă. Am rămas la marginea grupului. Căutam o cale de ieşire in Europa şi s-a făcut prin plecarea la Cluj, dar foarte târziu, la începutul lunii septembrie 2019. Nu m-am putut pregăti, aşa că am avut un deficit fizic. Dar am fost băgat în luptă şi o săptămână mai târziu jucam împotriva echipei Lazio în Europa League. Ar trebui să mă întorc în China în iulie. Dacă sezonul se reia în România şi se prelungeşte după iunie, nu ştiu ce se va întâmpla. La Guizhou, ei nu contează pe mine. Cea mai bună soluţie ar fi găsirea unui alt club. Cluj? Da, de ce nu? Mă simt bine aici", a precizat fotbalistul de 28 de ani.