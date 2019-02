Gabriel Oprea denunță un ATAC de tip securistic asupra familiei sale: Un atac pe tiparul `intelligence`

Președintele UNPR, Gabriel Oprea denunță un atac de tip securistic asupra familiei sale. ”Fiul meu, care va implini in curand 23 de ani, este atacat in presa, pe tiparul “intelligence”, in legatura cu un concurs pentru angajare,” susține fostul vicepremier într-o postare pe pagina personală de Facebook.

El remarcă cum atacul asupra familiei sale are loc la puțin timp după apelul său public ca ”partidele de intelligence” să joace în campanie cu gradele la vedere. La acel moment în două intervenții publice, fostul vicepremier făcea referire la PLUS-ul lui Dacian Cioloș, Pro România lui Victor Ponta și USR - VEZI AICI APELUL PUBLIC

În presa s-a scris că Gabriel Marin Oprea, fiul lui Gabriel Oprea ar vrea să se angajeze consilier debutant la Ministerul Agriculturii. El s-ar fi înscris la un concurs de angajare şi ar fi și trecut de prima probă, potrivit informațiilor. prezentate de minister

”Despre “inteligenti”



Fiul meu, care va implini in curand 23 de ani, este atacat in presa, pe tiparul “intelligence”, in legatura cu un concurs pentru angajare.

Informez opinia publica asupra faptului ca fiul meu si-a terminat scoala, a absolvit Liceul American si ulterior Universitatea Romano-Americana si are dreptul, ca orice om, sa munceasca. Este important de precizat ca el nu s-a inscris sa candideze pentru vreo functie de secretar de stat sau de director la Ministerul Agriculturii, ci pentru o functie de la baza ierarhiei profesionale, de debutant, prin concurs.

Este atacat pentru ca e fiul meu, iar eu le-am propus, recent, politicienilor din partidele “intelligence” sa-si scoata gradele la vedere pentru ca romanii sa voteze in cunostinta de cauza.

Recunoastem, cu totii, in acest tip de atac - la familie - exact stilul celor despre care vorbim: inteligent!

Opinia publica trebuie sa stie cum ajung sa se “intample” astfel de stiri.

Nicio problema, mergem inainte, respectam legea si ne batem sa facem lumina in Romania!”, susține Gabriel Oprea pe pagina sa de Facebook.