Gabriel Oprea s-a întâlnit cu liderii sindicatelor din Poliţie: Ce explicații a putut să dea ministrul Carmen Dan

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sâmbătă, că la întâlnirea lui Gabriel Oprea cu liderii sindicatelor din Poliţie a fost un singur cadru activ, pentru care a semnat pensionarea, acesta începlinind condiţiile de pensionare de acum un an. Oprea a anunţat miercuri că s-a întâlnit cu liderii de sindicate din Poliţie, care şi-ar fi exprimat aprecierea pentru activitatea sa la conducerea MAI, arătând că el a fost singurul ministru de Interne de după 1989 care a sprijinit concret domeniul.

Întrebată cum vede întâlnirea lui Gabriel Oprea cu liderii de sindicate din Poliţie, Carmen Dan a declarat: ”Nu pot să o văd decât într-o notă instituţională, nicidecum politică. Aşa cum ştiţi, poliţiştii, prin statut, sunt obligaţi să se ţină departe de orice poziţie politică şi să se ţină departe de situaţii în care participă la întâlniri politice. Liderii de sindicat care au fost prezenţi la acea întâlnire - am aflat şi eu din presă şi am văzut o fotografie - sunt, aşa cum le permite statutul, fie suspendaţi, fie pensionari. A fost o singură excepţie, un cadru care era poliţist activ într-o structură de control importantă la nivelul MAI, cadru pentru care am luat decizia încetării raporturilor de serviciu prin acordarea dreptului de pensionare. Acea persoană îndeplinea condiţiile de pensionare de acum un an de zile şi a i-a fost dat acceptul de a prelungi activitatea cu încă un an. Prin decizia mea, s-a întrerupt”.

Fostul vicepremier şi ministru de Interne Gabriel Oprea a anunţat, miercuri, că a avut o întâlnire informală cu sindicatele din Ministerul Afacerilor Interne, la sediul UNPR, iar liderii de sindicat, printre care Dumitru Coarnă, “şi-au exprimat aprecierea” şi au arătat că el a fost "singurul ministru de Interne de după 1989 care a sprijinit concret instituţia". Liderul de sindicat al Poliţiei, Dumitru Coarnă ar fi spus, conform unui comunicat transmis de UNPR, că, dacă Gabriel Oprea nu era ministru de Interne, multe din proiecte nu erau adoptate şi s-a convenit ca UNPR şi sindicatele să colaboreze, fiind nevoie pe scena politică de "un partid orientat către cei care îşi desfăşoară activitatea şi îşi pun viaţa în slujba ţării".

