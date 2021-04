Gabriela Firea a 'explodat' după scandalul Spitalului Foişor: Profesorul Ioan Stoica este din anul 1997 manager. Nu l-a 'pus' Firea

Gabriela Firea reacţionează la atacurile politice după evacuarea Spitalului Foişor. Fostul primar al Capitalei demontează zvonurile conform cărora managerul spitalului ar fi fost numit de ea în funcţie şi îi numeşte "oameni fără Dumnezeu" pe cei care aruncă noroi în "toate valorile noastre naţionale".

"Profesorul Ioan Stoica este din anul 1997 manager la Spitalul Foisor. Nu l-a “pus” Firea. Nu e “omul” lui Firea. A salvat mii de pacienti in stare grava, pe parcursul unei cariere medicale, stiintifice si manageriale impresionante. De 24 de ani, conduce acest spital emblematic nu doar in tara, ci in intreaga Europa.

Dar pentru oamenii fara Dumnezeu, cel mai simplu este sa arunce cu noroi in toate valorile noastre nationale, in loc sa-si recunoasca grava eroare de a evacua pacientii dintr-un spital de elita, proaspat operati, pentru a-l transforma in suport covid.

Ca primar, impreuna cu echipa de la ASSMB, am investit peste 50 de milioane de euro in acest spital, ca sa arate “ca afara”.

Vin cei de la putere acum sa distruga toata munca, tot efortul, si sansa pacientilor de a se vindeca intr-un spital modern.

Unde sunt paturile de ATI promise de presedinte, premieri, ministrii sanatatii?

Unde este testarea extinsa, astfel incat sa avem preventie, mai putine imbolnaviri, mai putina nevoie de terapie intensiva?

Politica de sanatate publica este criminala! Nu salveaza, ci omoara!

Nu aduce speranta, ci ingrijorare!

Calcati Constitutia in picioare! Drepturile pacientilor! Demnitatea lor umana!

Nu va pasa de bolnavii cronici care mor cu zile pe la portile spitalelor!

Spitalul modular covid din Pipera l-ati inchis! Ati promis ca, pe langa investitia primariei, veniti cu investitii pentru terapie intensiva.

Nu ati facut nimic! Zero barat! Acum evacuati pacienti proaspat operati!

Cat de departe ati ajuns cu indiferenta fata de oameni? Cat de duri sunteti? Unde va e inima, sufletul?

Ce trebuie sa se intample in tara pentru a va trezi?", scrie Firea pe Facebook.