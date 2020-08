Gabriela Firea, la Congresul PSD: Doar baronii galbeni mai sunt în picioare - VIDEO

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sâmbătă, la Congresul extraordinar al partidului, că singuri „baroni” care mai există sunt „galbeni”.

„Alesii nostri locali au dus greul in pandemie, noi am dus greul. Nu am venit sa ne laudam intre noi, doar sa atragem atentia ca am ramas secatuiti de resurse. Unde sunt banii? Am vorbit in tara cu totii colegii mei, nu s-a decontat nimic sau aproape nimic. Pai normal, trebuie bani pentru baronii galbeni, ca doar aia mai sunt in picioare”, a declarat Gabriela Firea.