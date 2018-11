Gabriela Firea o TAXEAZĂ pe Ecaterina Andronescu: sugerează un TROC politic cu Dragnea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a comentat în cheie ironică numirea Ecaterinei Andronescu ca ministru al Educației și a spus că poate soluția este să fi un critic al lui Dragnea, pentru că acesta îți dă o funcție ca să-ți schimbi părerea.

”Eu încerc să îmi păstrez echilibrul, într-o mare de nebunie (...) Nu pot să-mi schimb părerea despre cineva, doar pentru că a declarat niște lucruri într-un talk show TV”, a declarat Firea.

Întrebată de jurnaliști cum vede faptul că la un moment dat Andronescu era critică cu Dragnea, iar mai apoi s-a răzgândit și a primit portofoliul de ministru al Educației, Firea a spus că poate aceasta este soluția.

”Poate aceasta este soluția. Să fim la un moment dat critici și apoi să nu mai fim.”, a precizat primarul Capitalei.

Eu am votat propunerea doamnei Andronescu pentru că trebuie să dăm un semnal de stabilitate și un semnal pentru întreaga țară că avem un om profesionist la Educație.

În schimb, Firea a explicat că nu a votat propunerea pentru Ministerul Afacerilor Europene, George Ciamba.

În schimb, nu am votat pentru Ministerul Adacerilor Europene. Am luat cuvântul și am spus că nu înțeleg motivele pentru care domnul Negrescu și-a dat demisia. El a explicat că i s-au tăiat o serie de atribuții care îi reveneau și legal și asta era cutuma. Nu i s-a părut normal.”, a mai spus Firea.