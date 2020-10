Gabriela Firea recunoaște că se află într-o situație neplăcută: 'Din moment ce am validat lista mă simt și eu vinovată’

Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, susține că se află într-o situație dificilă, deoarece ea a validat lista de consilieri care ar fi ajuns în Primărie. Ea spune că totul s-ar fi rezovlat dacă ar fi câștigat alegerile, care au fost „fraudate”.

„Noi oricum am lăsat hoția la o parte. Noi n-am avut-o, cel puțin eu chiar n-am avut-o.

Eu sunt îmtr-o situație neplăcută din moment ce am validat lista mă simt și eu vinovată, chiar dacă n-am făcut eu toate propunerile neștiind la ce discuții s-ar ajunge în spațiul public. Dacă aș fi câștigat alegerile, nimeni n-ar mai fi zis nimic”, a spus Gabriela Firea.

Fostul premier Petre Roman s-a retras de pe lista de consilieri generali ai Municipiului București, după eșecul Gabrielei Firea la alegerile locale din 27 septembrie.

”Eu trebuia să preiau președinția Comisiei de Urbanism și să pun în aplicare două proiecte. Ea nu a ajuns primar general, nu există majoritate PSD. Am avut o întâlnire și am constatat că nu are sens să merg mai departe” - a confirmat Petre Roman.

Cornel Dinu și Daniel Pancu au invocat motive legate de continuarea activitatății sportive.