Gabriela Firea va depune plângere penală împotriva lui Rareș Bogdan: 'Să aducă dovezi palpabile, nu vorbe'

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, va depune plângere penală pe numele lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, în contextul în care cel din urmă ar fi acuzat-o că a periclitat „parteneriatele strategice cu UE si SUA” și că „a furat”. Firea îi cere lui Bogdan să „aducă dovezi plauzibile, nu vorbe”.

„Depun plangere pe numele cetateanului Bogdan Rares. Sa vina in fata instantei cu dovada ca eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE si SUA si ca am furat, asa cum a declarat azi. Sa aduca dovezi palpabile, nu vorbe.

La o declaratie atat de grava, trebuie ca are si dovezi. Si nu tine in justitie daca iese vreo colega de partid sa spuna ca a fost metafora sau pamflet”, se arată pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea.