Unul dintre programele CONTESTATE în mandatul Gabrielei Firea dă roade: Un an de succese - VIDEO

Gabriela Firea anunța, în vara anului trecut, demararea unui proiect prin care fiecare copil născut în București va primi, din partea Primăriei, suma de 2.500 de lei. Programul intitulat ”Primii bani ai bebelușului” s-a bucurat de un mare succes. Dovadă e și un material postat de Primăria București și distribuit de Gabriela Firea.

"Copiii sunt minunile vieții – e ceea ce spune dintr-o suflare orice părinte. Nu e bucurie mai mare ca sosirea unui bebeluș într-o familie. Dar odată cu el vin și griji în plus, așa că orice ajutor pe care-l primesc părinții e de neprețuit. A fost premiza de la care s-a plecat acum un an, când Primăria Capitalei a lansat programul prin care fiecare nou-născut din București a primit un sprijin financiar de 2.500 de lei. O sumă care pentru mulți tineri părinți a fost colacul de salvare venit exact în momentul în care aveau mai mare nevoie…

Un an mai târziu, am mers în vizită la trei dintre primele familii care au beneficiat de acest sprijin din partea autorităților locale. Copiii lor sunt frumoși, veseli și sociabili și se pregătesc pentru prima lor aniversare.

În familia Tudosie fiecare zi e plină de culoare datorită lui Armin, un băiețel energic și isteț, tot numai zâmbet. Roxana și soțul ei au muncit mulți ani în străinătate, dar s-au întors acasă, în București, pentru că spun că nu-și imaginau alt loc pentru a-și crește copilul. L-au așteptat mult pe Armin, iar bucuria pe care le-o aduce în fiecare clipă face uitate orice griji sau greutăți.

Ușor nu este nici pentru soții Nedea. Acum un an au devenit părinții Dariei și ai lui Eric. Vestea că vor avea gemeni a venit inițial ca un șoc, își amintește Simona, mama copiilor. Mai ales că gemenii nu erau primii copii ai familiei; acasă îi aștepta frațiorul mai mare… Doi bebeluși deodată în casă înseamnă însă de două ori mai multă veselie și joacă, iar asta aveau să afle cu toții curând. În cazul lor, cei 5.000 de lei primiți de la Primăria Capitalei pentru copii au fost exact gura de oxigen de care aveau nevoie, pentru că urmau să afle curând că Daria și Eric suferă de o alergie severă, astfel încât au nevoie de o formulă de lapte specială, foarte scumpă și de un tratament costisitor. ..

De mare folos le-au fost banii și familiei Matei. Când Petrus-Daniel a venit pe lume, tatăl lui era în spital, se recupera după o operație complicată. S-a externat ca să fie alături de bebeluș și de celelalte două fiice mai mari. Și face acum tot ce îi stă în puteri să nu le lipsească nimic. Petrus e curios și foarte cuminte, iar tatăl său nu-și mai încape în piele de mândrie că, după două fete, a sosit în familie și un băiat.

Cei patru copii frumoși și isteți vor împlini un an în câteva zile.", potrivit PMB.