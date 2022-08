VIDEO| O nouă gafă marca Joe Biden: Președintele american cere voie să semneze un ordin executiv privind avortul

În timpul unei conferințe de presă, Joe Biden a fost surprins întrebând alte persoane din încăpere dacă ar trebui să semneze sau nu un ordin executiv privind avortul, provocând astfel un val de reacții în rândul celor care speculează cu privire la problemele sale de sănătate, argumentând că ar fi "inapt din punct de vedere psihic".

Președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv pentru a proteja femeile care doresc să se deplaseze în alte state pentru a face avort, după ce Curtea Supremă a anulat hotărârea Roe vs. Wade.

Biden a semnat ordinul miercuri după-amiază, în timpul primei reuniuni a Grupului de lucru al Casei Albe privind îngrijirea sănătății reproductive.

Ordinul are ca scop să permită medicilor 'să ofere îngrijiri de sănătate reproductivă pentru femeile care locuiesc într-un stat în care avorturile sunt interzise', a declarat Biden de la Casa Albă. Acesta va 'promova siguranța și securitatea clinicilor și a pacienților', a adăugat el.

MOMENTS AGO: President Biden: “Do I sign this order now? I’m going to sign this executive order right now.” pic.twitter.com/7LQgkr5e6y