Gala Brit Awards: Taylor Swift este prima femeie care va primi trofeul Global Icon

Cântăreaţa americană Taylor Swift va deveni marţi prima femeie care va primi trofeul Global Icon la gala Brit Awards, informează News.ro.

Ea va fi şi primul artist din afara Marii Britanii care va fi recompensat cu această distincţie, pe care Brit Awards o caracterizează drept cea mai importantă a sa. Până acum, trofeul a fost acordat cântăreţilor şi compozitorilor Elton John (2014), David Bowie (2016) şi Robbie Williams (2017).

Trofeul este acordat în semn de „recunoaştere a impactului imens asupra muzicii lumii, a repertoriului incredibil şi a realizărilor până în prezent”, citează Billboard.

Taylor Swift este nominalizată la categoria „International Female Solo Artist”, la care s-a mai impus în 2015. Acum, ea concurează cu Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B şi Miley Cyrus. Trofeul Brit din 2015 este şi singurul pe care Swift l-a câştigat, din cele şase nominalizări primite în total.

Cântăreaţa americană a stabilit mai multe recorduri în topurile britanice, la fel cum a făcut-o în SUA şi în alte pieţe din lume. Este singura artistă din secolul 21 care are şapte albume de studio clasate pe primul loc în topul britanic al albumelor.

Official Charts Company a anunţat şi că Swift, cu o carieră de 15 ani, este cel mai bine vândut artist în Marea Britanie în 2021.

Cât priveşte single-urile, Swift a avut 17 piese în top 10 în topul Official U.K. Singles, însă doar unul s-a aflat pe prima poziţie - „Look What You Made Me Do” (2017).

Citește și: Luptele interne din TVR pentru conducerea televiziunii! Dezvăluirile lui Ionuț Cristache: 'Nu cumva poate fi încadrat la trafic de influență?'

Este aşteptat ca Swift să cânte la gala Brit Awards 2021, care va fi deschisă, pentru a cincea oară, de Coldplay, care îşi va prezenta cel mai nou single, „Higher Power”. Show-ul va cuprinde recitaluri The Weeknd (de la distanţă), Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Griff (câştigătorul Rising Star Award), Headie One şi Rag’n’Bone Man & P!nk cu Lewisham and Greenwich NHS Trust Choir.

Actorul Jack Whitehall va fi gazda ceremoniei, pentru al patrulea an consecutiv. Gala va avea loc pe arena O2 din Londra, în faţa unui public format din 4.000 de persoane, o cincime din capacitatea sălii.