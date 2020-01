Gala premiilor Gala 2020: peste 90 de filme românești în cursă

În cursa pentru nominalizări la cea de-a 14-a ediţie a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment care recompensează şi celebrează realizările anuale ale cinematografiei româneşti, intră 91 de filme, lansate în cinematografe sau festivaluri naţionale şi internaţionale în 2019, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, 22 de titluri de lungmetraj se regăsesc pe lista propusă pentru nominalizări, printre acestea numărându-se filme de debut, cum sunt "Monştri" (regia Marius Olteanu), "Mo" (regia Radu Dragomir), "Touch Me Not" (regia Adina Pintilie), "Maria, Regina României" (regia Alexis Sweet Cahil), "Să nu ucizi" (regia Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şarga), pelicule semnate de regizori aflaţi la al doilea film, ca "Arest" (regia Andrei Cohn), "Cap şi Pajură" (regia Nicolae Constantin Tănase), filme ale unor ale unor regizori consacraţi, precum "La Gomera" (regia Corneliu Porumboiu), "Parking" (regia Tudor Giurgiu), "Heidi" (regia Cătălin Mitulescu), "Călătoria fantastică a Maronei" (regia Anca Damian) şi "Cardinalul" (regia Nicolae Mărgineanu), dar şi titluri cu un răsunător succes la box-office, ca "5Gang - Un altfel de Crăciun" (regia Matei Dima) şi "Oh, Ramona" (regia Cristina Jacob).

La categoria documentar, printre cele 14 filme intrate în cursa pentru nominalizări se numără "Creativ" (regia Ioana Grigore), "Distanţa dintre mine şi mine" (regia Dana Bunescu şi Mona Nicoară), "Emigrant Blues: un roadmovie în 2 1/2 capitole" (regia Mihai Mincan şi Claudiu Mitcu), "Guvernul copiilor" (regia Ioana Mischie), "Jurnalul familiei-Escu" (regia Şerban Georgescu) sau "Timebox" (regia Nora Agapi).