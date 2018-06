Gala Saturn Awards: Trofee onorifice pentru producătorul Jason Blum şi regizorul Guillermo del Toro

Producătorul Jason Blum, care a lucrat pentru „Paranormal Activity” şi „Get Out”, şi regizorul Guillermo del Toro, recent premiat cu Oscar pentru „Shape of Water”, vor primi trofee onorifice la cea de-a 44-a gală Saturn Awards, care va avea loc pe 27 iunie, scrie news.ro.

Premiile Saturn, decernate de Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films, recompensează cele mai bune producţii SF, fantasy şi horror din domenii precum cinematografie, televiziune şi jocuri video.

Trofee onorifice vor primi şi preşedinta Berlanti Productions, Sarah Schechter, producător executiv al „The Flash”, „Black Lightning”, „Supergirl”, „Legends of Tomorrow” şi „Riverdale”, Jake Kasdan, producător şi regizor al „Jumanji: Welcome to the Jungle”, şi Don Mancini, creatorul „Child’s Play”, producător al Channel Zero.

Ceremonia va avea loc în Burbank şi va fi găzduită de actorul Jonah Ray, cunoscut din serialul „Mystery Science Theater 3000: The Return”.

Lista nominalizărilor de anul acesta a premiilor Saturn este dominată de producţii Disney: „Black Panther” conduce cu 14, urmat de „Star Wars: The Last Jedi” (Lucasfilm), cu 13; „The Shape of Water” al lui Del Toro şi „Blade Runner 2049” al lui Denis Villeneuve au primit câte 9 nominalizări, în timp ce „Wonder Woman” al lui Patty Jenkins şi „Logan”, regizat de James Mangold, au primit câte 6.

Serialul „The Walking Dead” (AMC) conduce în rândul producţiilor de televiziune cu 7 nominalizări, iar „Fear the Walking Dead” a primit 3. „Star Trek: Discovery” al CBS a primit 5 nominalizări, „Game of Thrones” (HBO), „American Horror Story: Cult” (FX), „Riverdale” (CW) şi „Twin Peaks: the Return” (Showtime) au primit câte 4 nominalizări.