Galatasaray anunță că l-a transferat pe Olimpiu Moruțan: Câți bani încasează, de fapt, Gigi Becali și în câți ani

Mijlocaşul Ovidiu Moruţan a semnat un contract pe cinci sezoane cu Galatasaray, a anunţat, miercuri, clubul turc, notează news.ro.

Gruparea a anunţat că va plătit clubului FCSB suma de 3,5 milioane de euro, în trei ani.

Potrivit patronului FCSB, Gigi Becali, FCSB poate primi 5,7 milioane de euro pentru Moruţan, cu bonusurile incluse.

Ovidiu Moruţan, în vârstă de 22 de ani, a mai evoluat în carieră la U Cluj şi FC Botoşani, fiind la FCSB din vara anului 2018.

”Sunt foarte fericit că am semant cu cel mai mare club din Turcia, sper să demonstrez aici calitățile pe care le am și să fac fanii fericiți. Normal că o să am emoții, e ceva normal, dar cred că o să am niște emoții pozitive și o să mă motivez foarte tare ca să fac ce am făcut pe teren la Steaua. Visam de mic să joc la o echipă foarte mare, am muncit pentru asta și sper că totul o să fie bine aici”, a mai spus Moruțan, la Digi Sport.