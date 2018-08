Geambașu, unul dintre lăutarii îndrăgiți de Nicu Ceaușescu, A MURIT: Boala teribilă care l-a răpus - VIDEO

S-a stins din viață Costel Geambașu, unul dintre cei mai apreciați cântăreți buzoieni ai anilor ’90. În vârstă de 67 de ani, Costel Geambașu a fost răpus de cancer, însă a cântat cu același patos până în ultima clipă, așa cum a făcut-o întreaga viață, scrie reporterbuzoian.ro.

Costel Geambașu a făcut parte din Odeon, formație românească de muzică petrecere cu instrumente moderne electronice, înființată în anii ’80 la Buzău.

Melodiile sale, printre care cele mai consacrate “Cenuşăreasa”, ”Tom Degeţel”, ”Albă ca Zăpada” şi “Trenul vieţii”, i-au fost cântate inclusiv lui Nicu Ceauşescu.

Alături de Azur și Generic, Odeon a fost unul dintre primele grupuri care au contribuit la apariția muzicii de petrecere și pahar modernă, folosind ca sursă de inspirație muzica pop din țările balcanice și clasică lăutăreasca din România.

Costel Geambașu a cântat până acum aproape două luni, sfidând boala care îl măcina de mai mulți ani. Zeci de prieteni și cunoscuți au postat pe Facebook mesaje în memoria regretatului artist. Una dintre melodiile care l-au consacrat pe Costel Geambașu, intitulată „Trenul vieții”.

Printre cele mai cunoscute piese interpretate de grupul Odeon se numără „Trenul vieţii” compoziţie proprie (1984) Cenusareasa (1984) Cunosteam Iubirea (1986) Copil De Suflet (1987) şi Din prima zi când te-am văzut (1987) adaptare liberă a sârbei „Ne-am despărţit”, cunoscută în interpretarea Romicăi Puceanu).

Piesele „America-i departe” (1984) şi „Mavi mavi” (1986, preluare după turcul İbrahim Tatlıses) sunt dintre primele care folosesc un ritm de turceasca macedoneasca în afara contextului muzicii lăutăreşti. Versurile cântecelor sunt în limbile română, dar ocazional şi în alte limbi (greacă, aromână, turcă).

Solistul vocal al formaţiei, Costel Geambaşu, a activat o vreme şi în calitate de baterist (pana in 1986). Grupul s-a produs la început în formula: voce, chitară, claviaturi, chitară bas, baterie, reducându-se cu timpul la voce, chitară şi claviaturi, bateristul fiind înlocuit de omologul electronic, iar basul fiind executat de către claviaturist.

Componenţa a fost deosebit de fluctuantă in toată activitatea ei, singurul membru constant fiind cântăreţul Geambaşu.

Prima parte a discografiei Odeon (1984–1989) a fost produsă pe casete audio în mod ilegal, dat fiind faptul că Electrecord (casa de discuri unică în România socialistă) nu tolera înregistrarea şi difuzarea unei astfel de muzici.

În ultimii ani, Costel Geambaşu a colaborat alături de chitaristul Nelu Nicolae, repertoriul lor cuprinzând o parte din succesele Odeonului şi compoziţii noi; titulatura formaţiei nu a fost însă folosită. Costel Geambaşu & Odeon - America-i Departe (Diparti).

Discografie Selectivă

Volumul 1 (1984) extrasa melodia America-i Departe

Volumul 2 (1984) extrase Trenul Vieţii si Cenusareasa

Volumul 3 (1986) înregistrat la o nunta in Focşani extrase Cunoşteam Iubirea si Mavi Mavi

Volumul 4 (1987) înregistrat la o nunta in Vrancea extrase Copil De Suflet, Din Seara De Când Te-am Văzut si Tom Degeţel

Volumul 5 (1988) înregistrat la o nunta in Ploiesti extrase Fratele Meu, Răpirea Din Serai, Daca Nu Te Vad O Zi (Of Ce Supărare)

Volumul 6 (1988) înregistrat la o nunta (nu se cunosc amănunte). Extrase Ineluş Cu Piatra Albastra,Lema, Regina Noptii si o romanţa, A Venit Aseară Mama

Volumul 7 (1989) înregistrat intr-un restaurant din Buzau unde activau la vremea aceea extrase Am Si Eu Un Baietel, Izaura,Chihlimbar si celebra Ne Despartim Si Tare-as Vrea (Eu Tin Mult La Tine)

Muzica De Petrecere (vinil) Electrecord 1991, disc ce contine editari ale pieselor de succes inregistrate de-a lungul carierei lor si aici găsim o formula modificata si un stil cu totul aparte fata de genul Odeon; practic este prima înregistrare a trupei intr-un studio unde il regăsim pe Radu Costel (Brazil) la Chitara Solo

Pentru Voi (1992) disc ce conţine in special reeditări ale primelor volume si regăsim piese ca Cenusareasa,Trenul Vieţii, Ai Apărut In Calea Mea sub aranjamentul muzical unic făcut de chitara lui Costel Petrescu Bujaverca si un timbru vocal excelent al lui Costel Geambasu. Nu se cunosc amănunte de cine a fost editat si de ce nu a fost promovat

Amintiri (1995) volumul 10 disc vinil cu reproduceri in colaje tot piesele vechi unde il găsim pe elevul lui Bujaverca Costel Constantinescu Sticla, iar stilul Odeon deja dispare odată cu eliminarea bateriei clasice si basului

O Viaţă Am Aşteptat (1997) album de studio editat pe caseta audio cu melodia Sunt Un Simplu Muritor, compozitie proprie a lui Geambasu, care după afirmaţiile făcute a fost cel mai dificil album inregistrat, iar trupa si stilul sunt complet modificate La

Un Colt De Strada (1999) Volumul 12 CD editat de Crisband Records, unde găsim doar vocea lui Geambaşu cu câteva piese noi

Pentru Voi (1999) Volumul 13 o reeditare a albumului Identic din 1992 fara prea mare efort cu acelasi aranjament din volumul 12 unde ies in evidenta doar Geambaşu si numele Odeon editat pe CD tot cu Crisband Records

După anul 2000 Geambaşu, cânta cu diverşi muzicieni fără legătură cu trupa Odeon.