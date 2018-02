George Maior, audiat în Comisia SRI: 'Întotdeauna am acţionat în spiritul legalităţii' (VIDEO)

Fostul şef al SRI George Maior, ambasador al României în SUA, s-a prezentat marţi la Comisia parlamentară de control a activităţii SRI pentru a fi audiat.

''Consider că mi-am făcut foarte bine datoria în funcţia de dirctor al SRI, serviciul a ajuns una dintre cele mai respectate instituţii în comunitatea de servicii şi informaţii occidentală şi nu numai. Consider că întotdeauna am acţionat în spiritul legalităţii. Nu a fost probată nicio acuzaţie. Aceea nu este o acuazaţie (referire la faptul că SRI ar fi informat ANI despre Klaus Iohannis). Nu este adevărat. Am venit de bună-credinţă să răspund la toate întrebările comisiei şi o să vă răspund şi după'', a spus George Maior, înainte de a intra la audieri.