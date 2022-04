George Simion a izbucnit: Nu am înțeles ce căuta Ceaușescu în discursul lui Zelenski. Useriștii au învățat marxism pe pâine

George Simion, liderul AUR, spune că discursul susținut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în Parlamentul României a fost un fiasco, asta din cauza problemelor tehnice. Mai mult, Simion spune că nu înțelege nici de ce Zelenski l-a pomenit pe Nicolae Ceașescu, fost președinte al României, în vremea comunismului.

„O chestie care nu a fost pregatita. Eu am fost si in Polonia cand a intrat domnul Zelenski in Parlament acolo, la noi parea ca jucam intr-o piesa proasta, cu actori nepregatiti. Au facut cei de la USR mai multe montaje video si ziceau ca tehnicienii de la Parlament ar fi fost de vina. Nu stiu, unii mai spuneau ca discursul ar fi fost inregistrat, mai erau niste neamuri proaste care spuneau ca Zelenski vine saptamanal pe la Brasov, propaganda d-asta de razboi. Mie mi-au placut USR-istii, pareau foarte emotionati de ceea ce nu auzeau, ca parca ne uitam la un film cu Chaplin, în Parlament nu se auzea nimic din ce spunea Zelenski.

Dar pe langa emotiile lor, Parlamentul are cateva mii de angajati, din care nu s-au gasit cativa sa faca o transmisie decenta. Nu ca nu ar trebui sa intereseze lumea razboiul din Ucraina, dar masuri concrete nu prea se iau, Germania e aceeasi tara duplicitara, nu am inteles ce cauta Ceausescu in discursul lui Zelenski, ca daca e sa facem paralele, si eu pot, pentru ca am masterat in istoria comunismului, Romania cu Ceausescu a fost cea care s-a opus atacului Rusiei asupra Cehoslovaciei.

Rusii par foarte slabi, oricat ar fi incercat sa n-il prezinte pe Putin ca un mare luptator, rusii sunt impotenti si nu reprezinta un pericol real pentru pacea mondiala. USR-stii asa au invatat ei marxism pe paine, ei isi joaca rolul, stateau cu steagul Ucrainei in piept, uitand ca noi mai avem si rosu pe steag. Dar e optiunea fiecaruia, noi ne-am pus drapelul Romaniei pe birouri, acum sa decida poporul.”, a spus George Simion în emisiunea Punctul Culminant, realizată de Victor Ciutacu.