Președintele AUR, George Simion, arată într-un articol postat pe site-ul personal georgesimion.ro că Uniunea Europeană are nevoie de o reformă profundă și radicală. Acesta a arătat că țara are nevoie de reprezentanți noi la nivel european, are nevoie de bărbați și femei capabili să lupte pentru România la Bruxelles, nu de slugile pe care le-au trimis acolo cei de la PSD și PNL.

"Sub conducerea „luminată” a doamnei von der Leyen, democrația a ajuns precum libertatea de circulație, în pandemie: condiționată de aderarea la supunerea față de șefia Comisiei Europene. (...) Deși avem multe de împărțit cu Ungaria și Viktor Orban, nu pot să nu observ că Budapesta este pedepsită, în mod totalitar, pentru că are altă părere sau pentru că își vrea banii, care sunt de drept, ai săi. (...) Dacă azi i se întâmplă Ungariei, înseamnă că mesajul e că orice țară își exercită drepturile suverane consfințite prin tratate va fi tratată la fel", arată liderul AUR.

Nu în ultimul rând, George Simion spune că nu poate trece cu vederea că "s-a dezlănțuit iar tăvălugul împotriva libertății de exprimare. Sub pretextul combaterii „limbajului urii”, poți fi pedepsit acum și dacă exprimi adevărul biologic conform căruia există doar bărbați și femei sau că un bărbat nu se poate „transforma” în femeie. Toate astea, sub privirile complice ale europarlamentarilor români, trimiși acolo să ne reprezinte interesele".

Președintele AUR a conchis că "avem nevoie de reprezentanți noi, avem nevoie de bărbați și femei capabili să lupte pentru România la Bruxelles, nu de slugile pe care le-au trimis acolo cei de la PSD și PNL. Dacă nu ne trezim la europarlamentarele din iunie poate fi prea târziu! România nu trebuie să mai intre sub o dictatură imperială. Sub nicio formă!"