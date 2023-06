George Simion explică darul de nuntă în valoare de 400.000 de euro: 'Brânza de la Becali, formația, legumele, merele, etc'

Liderul AUR George Simion a explicat vineri, la Antena 3, că darul de nuntă în valoare de 400.000 de euro care apare în declarația sa de avere pe anul trecut nu reprezintă banii care i-au rămas după petrecere, ci valoarea totală a tuturor bunurilor și serviciilor care s-au folosit la fericitul eveniment.

„Sub 15.000 de euro ne-au ramas sub diferite forme. Restul - branza, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nunta, am mancat am baut ne-am simtit bine. Acesti 400.000 de euro sunt branza de la Becali, formatiile, legumele de la Lunguletu, Merele de la Voinesti, etc si etc, apa, berea, vinul. Dar de nuntă în natură sau numerar”, a declarat Simion.

Nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu s-a desfășurat în august 2022 la Măciuca, în Vâlcea, la eveniment fiind prezenți mii de invitați.