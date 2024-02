George Simion, lăsat baltă - Un important lider AUR trece la PSD

După ce s-a lăudat că a racolat 150 de aleși locali de la PSD și PNL, George Simion este părăsit de un important lider al partidului. Preşedintele organizaţiei municipale a AUR Giurgiu, Sorin Ruse, a trecut la PSD, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului, Nicolae Barbu, lider interimar al organizaţiei municipale a social-democraţilor.

"Îl am alături de mine în această conferinţă pe domnul Sorin Ruse, colaborator, prieten, coleg, persoana cu care am lucrat foarte bine de aproape 14 ani de când ne-am intersectat şi administrativ, dar şi personal, ambii fiind membrii unui club. Zic că ne leagă de ceva vreme o relaţie deschisă, curată, frumoasă şi fără patimi. De ieri, joi, 15 februarie, este membru PSD cu acte în regulă, este o persoană care se alătură echipei de la municipiu să întărească această echipă. Faptul că am lucrat împreună, am făcut lucruri bune împreună, l-a făcut, după multe cugetări să vină în organizaţia PSD a municipiului", a afirmat primarul Nicolae Barbu, potrivit Agerpres.

Supărat că a fost sărit din schemă

Sorin Ruse a afirmat că a venit la PSD după ce ar fi aflat că altcineva este candidatul AUR pentru Primăria municipiului Giurgiu, deşi el fusese anunţat iniţial pentru această candidatură.

"În ultimii trei ani am activat în organizaţia municipală AUR. În toată această perioadă am fost preşedintele organizaţiei municipale cu împuternicire, până în momentul în care, într-o seară, s-a întâmplat un lucru pe care nici acum nu prea mi-l explic, pentru că există un alt candidat la funcţia de primar al municipiului Giurgiu, la alegerile din acest an, iar eu devenisem un simplu membru, după cum aflam şi eu din conferinţele de presă ale partidului. Dar, în acelaşi timp, primeam mesaje de la secretariatul general că sunt preşedintele organizaţiei municipale şi trebuia să le dau nişte informaţii referitoare la membri. Cred că până ieri am fost preşedintele organizaţiei municipale a AUR", a declarat Sorin Ruse.

„Nu acesta era modul meu de a face politică”

El a subliniat că nu vrea, totuşi, să îşi vorbească de rău foştii colegi de partid pentru că nu acesta este modul lui de a face politică.

"Nu vreau să dezvolt prea mult subiectul a ceea ce a fost şi nici nu o să dau în foştii mei colegi. Şi când eram în AUR, nu acesta era modul meu de a face politică. Probabil de aici am fost cumva defazat faţă de politica partidului, nu am putut să mă schimb, politica nu înseamnă să stai pe garduri cu vuvuzelele şi să sufli în ele, trebuie să şi faci administraţie. Venirea mea în PSD, după cum v-a spus şi domnul Barbu, este pentru că dânsul m-a dorit, am avut o colaborare foarte bună, profesional şi uman, în toată perioada 2012- 2020 şi, cumva, avem şi o gândire comună referitor la cum se face administrarea unui oraş. Eu îi mulţumesc pentru că m-a dorit alături de dânsul şi sunt sigur că vom face lucruri foarte bune în continuare", a mai menţionat Sorin Ruse.

Organizaţia AUR Giurgiu a anunţat, în luna ianuarie, că va avea candidat pentru Primăria municipiului Giurgiu pe Bogdan Bratu, care a precizat că decizia privind candidatura sa a fost luată de conducerea centrală a partidului, împreună cu coordonatorul filialei judeţene a formaţiunii, Iulian Naipeanu.