VIDEO - Gest impresionant făcut de premierul Italiei pentru o româncă, după un conflict cu mafia italiană: Giuseppe Conte îi face reclamă gratuit

Roxana Roman locuiește în Italia de mai mulți ani și este proprietara unui bar aflat la periferia Romei. Anul trecut, ea a avut curajul să înfrunte un cunoscut clan mafiot și a fost decorată de președintele Italiei. Acum, Roxana a avut parte de o nouă surpriză, o vizită din partea lui Giuseppe Conte, primul ministru al Italiei.

Acesta a mers la Roxy Bar, localul deținut de româncă, pentru a-i face reclamă, după cum a declarat chiar el. ”Nu am venit din solidaritate, pentru statul a arătat deja asta. Președintele Matarella i-a decorat deja pe aceștia oameni, proprietarii barului sunt Cavaleri ai Republicii. Eu am venit să testez cafeaua și pot să vă spun că este foarte bună. Și am venit să le fac publicitate, pentru că, după ce se sting reflectoarele, se uită, nimeni nu-și mai amintește ce s-a întâmplat”, a declarat Conte, conform relatează unica.ro.

Românca este originară din Timişoara şi în prezent este proprietara unui bar din Roma. Roxana Roman (34 de ani) a fost decorată de preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, pentru că a avut curajul să denunţe doi membri ai unui clan mafiot.

Ea a fost distinsă cu Ordinul Meritul în grad de Cavaler din partea Republicii Italiene pentru contribuţia sa în afirmarea valorilor legalităţii.

Distincţia i-a fost oferită tinerei românce chiar de şeful statului, Sergio Mattarella.

În luna octombrie a acestui an, Alfredo Di Silvio a fost condamnat la 4 ani și 10 luni de închisoare, fratele său Vicenzo Di Silvio la 4 ani și 8 luni de închisoare, iar bunicul lor la 3 ani și 2 luni de închisoare. Antonio Casamonica, cel de-al patrulea acuzat, este încă în proces.

Președintele Sergio Mattarella a apreciat curajul româncei și i-a oferit distincția de Cavaler al Ordinului de Merit pentru "contribuția sa la afirmarea valorii legalității".

Roxana este proprietara unui bar de la periferia capitalei italiene, din cartierul Romanina, unde, în ziua de Paşte, doi membri ai clanului mafiot Casamonica l-au agresat pe soţul ei, Marian Roman, şi pe o clientă cu handicap.

Chiar dacă cei doi au distrus localul şi au ameninţat să nu avertizeze forţele de ordine, românii nu s-au speriat şi i-au denunţat.

Gestul a fost normal, consideră Roxana Roman.

"În cartier persista teama de foarte mult timp. Există multă lume care vrea să schimbe ceva, dar este nevoie de o nouă mentalitate care pleacă de la noi", a comentat Roxana pentru presa italiană.