Gheorghe Hagi, după ce echipa sa a câștigat: 'Cea mai importantă este sănătatea, fără îndoială'

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Chindia Târgovişte, scor 4-1, că se mândreşte cu jucătorii săi, care au cele mai multe goluri marcate în acest an. El a mai afirmat că în România campionatul trebuie să aibă 18 echipe şi că Gabriel Iancu probabil va pleca, însă pe bani puţini, informează News.ro.

”N-a fost un meci uşor, un meci complicat, pentru că ştiam că e o echipă care se apără bine, are un contraatac foarte bun. Trebuia să facem un fotbal foarte bun, să-i deschidem foarte mult. Mă bucur, sunt fericit, e o zi frumoasă pentru mine, pentru că mă uit şi avem cele mai multe goluri marcate în acest an, avem din primii 6 golgheteri, primii 5 sunt ai noştri. Înseamnă că mă laud şi eu vizavi de conducere, că fac ceva. Dar mă mândresc cu ei, cu toate că avem limitele noastre. Mă bucur pentru Rivaldinho, mă bucur pentru Iancu. Cea mai importantă este sănătatea, fără îndoială. Perioada de vacanţă este scurtă. Dacă fotbalistul nu rezistă, schimbăm câte cinci, şase jucători. Ai nevoie de un lot bun, iar eu sunt mândru de echipă, pentru că avem ritm şi intensitate. Noi continuăm pe aceeaşi linie. Schimbăm, unii pe care nu i-aţi văzut astăzi, vor juca”, a spus Hagi, potrivit telekomsport.ro.

Hagi a precizat că pentru România sistemul cu 18 echipe este ideal şi a menţionat că Gabriel Iancu ar putea pleca de la FC Viitorul. ”E ideal, pentru România e ideal. Suntem o ţară care avem 20 de milioane, cele mai mari performanţe s-au făcut cu 18 echipe, ţara asta are judeţe importante, de tradiţie, echipe de tradiţie, mari, aşa că acolo trebuie să mergem. Cu cât suntem mai puţini, cu atât suntem mai săraci. Dacă vrem să avem un fotbal foarte bun, trebuie să avem buget de 20-26 de milioane, cum au vecinii noştri, că au început să ne cumpere jucători. Noi concurăm cu cei de lângă noi, nu cu cei din vest. Până să ajungem la cei din vest, trebuie să-i batem pe ăştia de lângă noi, care deja ne bat şi nu e un lucru care ne pică bine, cine e român şi cine ţine cu România şi cine vrea să devenim competitivi. (...) Eu pe Iancu ce-i fac acum? Daţi-mi voi răspunsul. Vine Iancu la mine, are ofertă, ce fac? Îl las, n-am ce să fac, chiar dacă e foarte mică şi va fi foarte mică. Există variante, bineînţeles că se interesează pentru el, că dacă e cel mai bun? Şi cel mai bun ... să vedeţi la ce preţ pleacă Iancu. Câteva sute de mii, care e nimic. Golgheterul campionatului României, dar ce să fac? Şi eu vreau să am alea, să-l ţin pe Iancu 5 ani, să-i dau 200.000, 300.000 salariu să joace la noi în continuare, dar de unde?”.

Formaţia FC Viitorul a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XI-a a play-out-ului Ligii I.

Golurile învingătorilor au fost marcate de George Ganea ’42, Gabriel Iancu ’62 şi Rivaldinho ’72, ‘83. Pentru Chindia a înscris Daniel Florea, în minutul 65.