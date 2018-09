Ghirlandele festive de Crăciun au început să fie montate în Bârlad, deşi vara abia s-a sfârşit

Ghirlandele festive de Crăciun au început să fie montate în Bârlad deşi afară sunt aproape 30 de grade și vara abia s-a sfârşit. Reprezentanţii municipalităţii susţin că este o situaţie normală, deoarece un singur muncitor trebuie să se ocupe de întreg oraşul, scrie Mediafax.

Reprezentanţii Primăriei Bârlad, din judeţul Vaslui, au declarat, vineri seara, că muncitorii au început deja montarea luminilor festive în oraş încă de la final de vară, deoarece compania care se ocupă de acest aspect nu are experienţă şi nici foarte mulţi oameni disponibili.

"Montarea luminilor festive a început de acum, deoarece acest lucru trebuie definitivat până pe data de 30 noiembrie. Fiind an centenar, pe 1 Decembrie, luminile trebuie să fie funcţionale. În acest an, Compania de Utilităţi Publice (CUP) a preluat contractul de iluminat de la societatea care s-a ocupat anul trecut de acest aspect. Din cauza faptului că societatea nu are încă experienţă în domeniu, că există o singură macara şi un singur om care trebuie să monteze aceste ghirlande, cei de la CUP au început din timp această activitate, în aşa fel încât să poată termina la timp", a declarat vineri, Adrian Arnăutu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Bârlad.

Acesta a adăugat că, în Bârlad, există aproximativ 6 kilometri de acoperit cu iluminat public şi, implicit, cu iluminat festiv.

"În plus, din acest an, s-a decis extinderea iluminatului festiv cu aproximativ 40%. Mai sunt aproximativ două luni şi jumătate până pe 1 Decembrie. Dacă este să scoatem din ecuaţie sâmbetele şi duminicile, când nu se lucrează, mai rămân aproximativ două luni în care pot fi montate acele ghirlande festive", a mai spus Arnăutu.